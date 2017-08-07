Через вибух у будинку Києва постраждали сім осіб, - ФОТО
За інформацією рятувальників, станом на 14:30 в результаті вибуху в триповерховому житловому будинку на проспекті Голосіївський, 70 в Києві постраждали семеро людей.
"Три людини від госпіталізації відмовилися, інші троє з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню. Одна людина загинула, жінка 1971 року народження", – , йдеться на сторінці відомства в Facebook.
Наголошується, що на місці події працює 84 людини особового складу підрозділів Головного управління ДСНС в Києві та 18 одиниць основної та спеціальної техніки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.
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