Через вибух у будинку Києва постраждали сім осіб, - ФОТО

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

За інформацією рятувальників, станом на 14:30 в результаті вибуху в триповерховому житловому будинку на проспекті Голосіївський, 70 в Києві постраждали семеро людей.

"Три людини від госпіталізації відмовилися, інші троє з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню. Одна людина загинула, жінка 1971 року народження", – , йдеться на сторінці відомства в Facebook.

Наголошується, що на місці події працює 84 людини особового складу підрозділів Головного управління ДСНС в Києві та 18 одиниць основної та спеціальної техніки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.