Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві обвалився трьохповерховий житловий будинок через вибуху газу

Одного з мешканців шукають під завалами
Трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.
У Києві обвалився трьохповерховий житловий будинок через вибуху газу Фото: LB.ua

Вибух стався в суботу о 13:30, повідомляє LB.ua. Під завалами шукають жінку, яка проживала в будинку. Інші мешканці не постраждали.

У сусідніх будинках через вибух вилетіли вікна.

Нагадаємо, що у місті Новий Буг Миколаївської області ввечері в понеділок, 3 липня, завалилися три поверхи будівлі загальноосвітньої школи №1.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2017 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.