У Києві обвалився трьохповерховий житловий будинок через вибуху газу

Одного з мешканців шукають під завалами

Трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.

Вибух стався в суботу о 13:30, повідомляє LB.ua. Під завалами шукають жінку, яка проживала в будинку. Інші мешканці не постраждали.

У сусідніх будинках через вибух вилетіли вікна.

Нагадаємо, що у місті Новий Буг Миколаївської області ввечері в понеділок, 3 липня, завалилися три поверхи будівлі загальноосвітньої школи №1.