CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТрьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві обвалився трьохповерховий житловий будинок через вибуху газу
Одного з мешканців шукають під завалами
Фото: LB.ua
Вибух стався в суботу о 13:30, повідомляє LB.ua. Під завалами шукають жінку, яка проживала в будинку. Інші мешканці не постраждали.
У сусідніх будинках через вибух вилетіли вікна.
Нагадаємо, що у місті Новий Буг Миколаївської області ввечері в понеділок, 3 липня, завалилися три поверхи будівлі загальноосвітньої школи №1.
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08 07 2017 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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