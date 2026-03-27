росія та Індія домовляються про відновлення прямих поставок зрідженого газу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Коли в січні індійські дипломати вели переговори про угоду, яка мала б пом’якшити каральні мита США на експорт із країни, Нью-Делі скоротив закупівлі російської нафти — крок, який широко розцінили як болісну поступку президенту Дональду Трампу.

Однак уже за два місяці Індія і росія поглиблюють енергетичну співпрацю: сторони домовилися підготуватися до відновлення прямих поставок російського зрідженого природного газу (LNG) — уперше від початку війни в Україні, повідомили два обізнані джерела. Якщо Індія вирішить рухатися вперед із цією угодою, яка може порушувати західні санкції, переговори можуть завершитися протягом кількох тижнів. Деталі переговорів, що відбуваються на тлі різкого зростання цін на енергоносії після удару США та Ізраїлю по Ірану, раніше не повідомлялися.