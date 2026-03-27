Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія та Індія домовляються про відновлення прямих поставок зрідженого газу

27 березня 2026, 13:13
Фото: з вільного доступу
Переговори можуть завершитися впродовж кількох тижнів.
росія та Індія ведуть переговори про відновлення прямих поставок зрідженого газу — уперше від початку війни в Україні.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. 
 
Коли в січні індійські дипломати вели переговори про угоду, яка мала б пом’якшити каральні мита США на експорт із країни, Нью-Делі скоротив закупівлі російської нафти — крок, який широко розцінили як болісну поступку президенту Дональду Трампу.
 
Однак уже за два місяці Індія і росія поглиблюють енергетичну співпрацю: сторони домовилися підготуватися до відновлення прямих поставок російського зрідженого природного газу (LNG) — уперше від початку війни в Україні, повідомили два обізнані джерела. Якщо Індія вирішить рухатися вперед із цією угодою, яка може порушувати західні санкції, переговори можуть завершитися протягом кількох тижнів. Деталі переговорів, що відбуваються на тлі різкого зростання цін на енергоносії після удару США та Ізраїлю по Ірану, раніше не повідомлялися.  
 
Сторони також погодилися збільшити постачання російської нафти до Індії — приблизно за місяць її частка може зрости з рівня січня до щонайменше 40% від загального імпорту країни. Після вторгнення в Україну Індія стала великим покупцем російської нафти зі значними знижками: торік вона закупила її майже на $44 млрд, що допомогло підтримувати економіку рф у воєнний час.
 
Індія окремо доручила своїм імпортерам готуватися до відновлення закупівель російського LNG і вже звернулася до США щодо можливого послаблення санкцій. Водночас індійські міністерства не коментують потенційну угоду, а російська сторона та Мінфін США також утрималися від відповідей.
 
На тлі війни на Близькому Сході попит на російські енергоносії в Азії різко зріс, адже їхні поставки не залежать від Перської затоки. Індійські НПЗ почали збільшувати закупівлі російської нафти ще до оголошення США тимчасового послаблення санкцій 5 березня, а з ростом цін Вашингтон надалі пом’якшував обмеження.

 

РосіягазІндія

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється