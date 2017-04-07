На Миколаївщині обвалилася школа

У місті Новий Буг Миколаївської області ввечері в понеділок, 3 липня, завалилися три поверхи будівлі загальноосвітньої школи №1.

Обвалилися три поверхи будівлі кутової частини. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє обласна поліція у Facebook.

Відомо, що до цього вдень обвалилися два підвіконня.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко у Facebook написав, що будівлю школи було здано в експлуатацію наприкінці 70-х років минулого століття. В ОДА проведе засідання комісія з надзвичайних ситуацій, яка повинна зібрати інформацію про будівельні роботи, які проводили в школі. Також будуть проаналізовані ризики подальших руйнувань. Савченко виключив, що школа 1 вересня продовжить роботу.

Опорний загальноосвітній навчальний заклад Новобузька загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Новобузької районного ради 2016 року разом з Первомайською ЗОШ I-III ступенів Вітовської районної ради стали кращими опорними закладами Миколаївської області, що дозволило їм отримати кошти з обласного бюджету.

Нагадаємо, що в місті Коломия Івано-Франківської області обвалився триповерховий корпус Економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.