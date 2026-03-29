Танкер із саудівською нафтою перетнув Ормузьку протоку

29 березня 2026, 20:03
650 000 барелів сирої нафти вирушили до Пакистану через контрольовану Іраном стратегічну водну артерію.

Нафтовий танкер P. Aliki, що перевозить близько 650 000 барелів саудівської сирої нафти до Пакистану, пройшов Ормузькою протокою вздовж узбережжя Ірану. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними відстеження суден, зібраними агентством, у суботу з Перської затоки вийшли сім суден. Серед них - танкер P. Aliki, два танкери для перевезення зрідженого нафтового газу та чотири балкери.

Всі судна рухалися північним маршрутом між іранськими островами Ларак і Кешм, у той час як Тегеран посилює контроль над Ормузькою протокою.

Попри це, загальний рівень судноплавства залишається меншим, ніж у довоєнний період. 

При цьому пов’язані з Іраном танкери часто проходять протоку з вимкненими транспондерами. За перші 23 дні березня середній обсяг перевезень складав близько 1,6 млн барелів на добу.

 
Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
