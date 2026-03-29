Танкер із саудівською нафтою перетнув Ормузьку протоку

650 000 барелів сирої нафти вирушили до Пакистану через контрольовану Іраном стратегічну водну артерію.

Нафтовий танкер P. Aliki, що перевозить близько 650 000 барелів саудівської сирої нафти до Пакистану, пройшов Ормузькою протокою вздовж узбережжя Ірану.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними відстеження суден, зібраними агентством, у суботу з Перської затоки вийшли сім суден. Серед них - танкер P. Aliki, два танкери для перевезення зрідженого нафтового газу та чотири балкери.

Всі судна рухалися північним маршрутом між іранськими островами Ларак і Кешм, у той час як Тегеран посилює контроль над Ормузькою протокою.

Попри це, загальний рівень судноплавства залишається меншим, ніж у довоєнний період.

При цьому пов’язані з Іраном танкери часто проходять протоку з вимкненими транспондерами. За перші 23 дні березня середній обсяг перевезень складав близько 1,6 млн барелів на добу.