CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Коломия Івано-Франківської області обвалився триповерховий корпус Економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Прикарпатті обвалився корпус коледжу, - ФОТО
Постраждалих немає
Фото: kurs.if.ua
Очевидці і представники Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляють, що постраждалих немає.
Фото:ntktv.ua
На місці працюють дві бригади рятувальників, - повідомляє місцевий сайт "Курс".
Фото:ntktv.ua
Працівники коледжу розповіли, що на стіні почав здуватися пінопласт, і вони почули тріск. Після цього вони увімкнули сирену й евакуювали учнів і персонал.
Фото:ntktv.ua
Коледж розташований у колишньому адміністративному будинку заводу "Коломиясільмаш" на вулиці Богдана Хмельницького.
Фото:ntktv.ua
Нагадаємо, в Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.
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