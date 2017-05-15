На Прикарпатті обвалився корпус коледжу, - ФОТО

У місті Коломия Івано-Франківської області обвалився триповерховий корпус Економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Очевидці і представники Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляють, що постраждалих немає.

Фото:ntktv.ua

На місці працюють дві бригади рятувальників, - повідомляє місцевий сайт "Курс".

Фото:ntktv.ua

Працівники коледжу розповіли, що на стіні почав здуватися пінопласт, і вони почули тріск. Після цього вони увімкнули сирену й евакуювали учнів і персонал.

Фото:ntktv.ua

Коледж розташований у колишньому адміністративному будинку заводу "Коломиясільмаш" на вулиці Богдана Хмельницького.

Фото:ntktv.ua

Нагадаємо, в Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.