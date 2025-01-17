Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер глибоко аналізує нинішню імперіалістичну риторику Трампа. На його думку, вона зумовлена кількома причинами, які можуть доповнювати одна одну. Він наводить п'ять пояснень логіки Трампа. Трамп допомагає путіну і Сі в їхніх експансіях, риторика Трампа прикриває реальний імперіалізм Маска, фейковий американський імперіалізм Трампа відволікає увагу від його "домінантів", які покликані роздмухати внутрішній конфлікт та допомагати реальному імперіалізму Сі й путіна.

З одного боку, Трамп абсолютно передбачуваний. Він хоче померти в ліжку, а не у в'язниці, і він хоче, щоб це ліжко було в Білому домі. Це те, чого вони всі хочуть, усі ці нібито сильні чоловіки з їхнім нібито національним почуттям: вічно чисті простирадла.

Але саме тому, що авторитарні режими передбачувані в цьому, вони непередбачувані в іншому. Оскільки вони повністю зациклені на собі та вміло відокремлюють себе від нормального політичного контролю, спостерігачі не можуть оцінювати їхню поведінку у звичних і заспокійливих термінах національного інтересу.

"Америка понад усе" не має нічого спільного з інтересами американців, які стикаються зі складним світом, і ніхто навіть не намагається вдавати, що має. "Америка понад усе" означає, що у 2020-х, як і в 1940-х роках, Америка має бути першою демократією, яка наслідує провідних іноземних диктаторів. Трамп захоплювався диктаторами і буде захоплюватися ними. Це може бути в його інтересах: знову ж таки, в тому базовому сенсі, що йому потрібно навчитися залишатися при владі та померти в ліжку. Але це не має нічого спільного з інтересами американців.

Чим більше влади зосереджено в руках однієї людини, тим важче сказати, що відбувається насправді. Люди фантазують, що правління сильної людини буде простим і стабільним, але для всіх, крім сильної людини, воно є виснажливим і руйнівним.

Звісно, ми можемо хотіти, щоб Трамп дбав про національні інтереси; ми можемо хотіти, щоб він розглядав світ за межами Сполучених Штатів у світлі того, що може принести користь його громадянам. Багатьом у засобах масової інформації буде приємно уявити, що Трамп якимось чином думає про світ і своїх співгромадян, і ми чуємо багато обнадійливої нісенітниці в цьому сенсі.

Але, чесно кажучи, немає жодних доказів того, що його роздуми набувають саме такої форми. Кожен, хто вважає, що Трамп говорить про Гренландію, Панаму, Канаду чи Мексику, тому що він піклується про Америку, повинен навести якусь модель поведінки, яка демонструє, що Трамп коли-небудь так робив.

Контроль з боку виборів, закону та інших державних органів змушує виконавчу владу думати, перш ніж говорити. Інтереси та висловлювання виборців або інших політиків можуть допомогти нам побачити, що може статися. Оскільки вони мають право голосу, ми знаємо, що виконавча влада принаймні прислухається до цього голосу. Оскільки вони мають можливість перевіряти, ми знаємо, що виконавча влада стикається з обмеженнями. Трамп зараз значною мірою вільний від усього цього; і тому ми змушені, на жаль, намагатися з'ясувати, що у нього на думці.

Чому ж Трамп (або люди з його оточення) говорять про побудову американської імперії, яка включає (залежно від дня) Гренландію, Канаду, Панаму, Мексику? Заяви, звісно, відрізняються в кожному конкретному випадку, починаючи від погроз вторгнення для контролю над внутрішньою політикою (Мексика і Панама), економічного тиску або можливого вторгнення для анексії території (Данія щодо Гренландії) і закінчуючи економічним тиском для досягнення політичного контролю (Канада, хоча і з великою кількістю коментарів від союзників про поглинання всієї країни).

Навіть якщо ми не можемо бути впевнені в тому, що Трамп має на увазі, ми повинні серйозно ставитися до наслідків його заяв. Я б категорично застерігав від того, щоб сприймати дивовижний імперіалізм Трампа як жарт. Якими б не були мотиви Трампа, те, що він сказав, є вкрай небезпечним, оскільки зменшує ймовірність завершення поточних воєн, збільшує ймовірність нових воєн і обіцяє майбутнє безглуздої війни за ресурси. Ось п'ять пояснень логіки Трампа, кожне з яких може працювати, і, ймовірно, працює.

1. путін і Сі. Трамп допомагає путіну і Сі, роблячи нинішні російські війни легшими, а майбутні китайські – більш імовірними. Міжнародний правопорядок ґрунтується на тому, що держави є суверенними, а кордони – непорушними. Безумовно, ці принципи ігнорувалися в минулому. Але лицемірство – це зовсім інша річ, ніж нігілізм. Виступаючи за насильницьку американську імперію, Трамп каже, що не існує міжнародного правопорядку. Гірше того: він і його оточення повторюють аргументи, які путін наводить вже більше десяти років: кордони не є реальними; люди по той бік кордонів хочуть, щоб ми ними керували; закон не поширюється на великі держави. Об'єктивно це полегшує російський і китайський імперіалізм. Трамп усуває аргументи, підтримувані більшістю світу, проти російського вторгнення в Україну або майбутнього китайського вторгнення на Тайвань. Реакція Москви і Пекіна чітко вказує на те, що російські та китайські лідери розуміють, яку роботу для них виконує Трамп. Єдине питання полягає в тому, чи свідомо чи несвідомо Трамп виконує комунікаційну роботу для путіна і Сі. На мою думку, він точно знає, що робить. Він впроваджує політику боротьби з друзями і створення умов для ворогів.

2. Маск. Для прихильників Трампа важливо, щоб вони вірили, що саме Трамп насправді є головним. Один зі способів досягти цього – зробити так, щоб Трамп здавався більш дивним, ніж Ілон Маск. В останні тижні Маск висловлював думку, що Німеччину можуть врятувати лише її ультраправі, закликав до розпуску уряду Британії і навіть висловлював побажання щодо того, хто повинен очолити радикальні партії в цих країнах. Зараз дії Маска багато в чому збігаються з діями Трампа: він підтримує людей в Європі, на яких можна розраховувати, що вони виступатимуть проти альянсів зі Сполученими Штатами, розвалять Європейський Союз і значно полегшать життя Пекіну і Москві. Але, як визнають навіть ідеологи Трампа, гроші Маска означають, що він може навіть досягти цих цілей. Те, що робить Маск, є обурливим за будь-якими стандартами. Якщо розглядати Маска як приватну особу, то він стверджує, що має особливу владу створювати і змінювати уряди по всьому світу ("ми можемо здійснити заколот проти кого захочемо"). Якщо розглядати Маска як співпрезидента США, то він втручається у внутрішню політику інших країн у відверто імперський спосіб. Як і Трамп, Маск ніколи не надавав жодних доказів того, що він має уявлення про американські національні інтереси або хоч якось переймається тим, як зміни у світі впливають на життя американців.

Він використовує владу, яку має, у власних цілях, і не дуже прагне це приховувати. У цій ситуації, коли Трамп може мати менше реальної влади, ніж Маск, він може конкурувати на рівні видовищності. Плани Маска щодо Європи та світу в довгостроковій перспективі можуть бути більш зловісними, ніж плани Трампа щодо Гренландії тощо. Але сьогодні вони принаймні менш ефектні та привертають менше уваги ЗМІ. Тож риторичний імперіалізм Трампа може відволікати увагу від реального імперіалізму Маска. І, звісно, Маск цілком може стояти за риторикою Трампа в будь-якому випадку. Хто, на нашу думку, сказав Трампу, що Гренландія і Канада мають цінні мінеральні ресурси? Чи це щось, про що Трамп прочитав самостійно? Власна риторика Маска щодо Канади, хоч і привернула менше уваги, була ще гострішою, ніж у Трампа.

3. Номінанти. Трамп добре вміє спрямовувати увагу ЗМІ в той чи інший бік. І йому це потрібно, враховуючи, що багато його кандидатів на високі посади, особливо тих, хто відповідає за національну безпеку, є некомпетентними і навіть гіршими. Як я вже писав раніше, смішно уявити, що Тулсі Габбард є розумним вибором для керівництва американськими спецслужбами, що Піт Хегсет повинен керувати міністерством оборони, або що Каш Патель повинен керувати нашою національною поліцією (ФБР). Ці люди абсолютно позбавлені кваліфікації для цих посад. І цього має бути більш ніж достатньо, щоб дискваліфікувати їх. Що виділяється в них, так це те, що перевершує навіть їхню повну некомпетентність: їхня сумнозвісна позиція на користь руйнування міжнародного і внутрішнього правопорядку. Габбард нічим не відома у світі, окрім захисту Асада і путіна. Хегсет вважає, що Америка повинна вести «священну війну» проти самої себе. Патель виступає за арешт американців за їхні політичні погляди. Наближаючись до слухань щодо їхньої номінації, ми повинні замислитися над тим, яку Америку і світ буде створено, якщо таким людям буде дозволено керувати одними з найпотужніших інститутів насильства в історії людства. Всі розмови про Гренландію та інше прикривають їх. Це відволікає увагу ЗМІ. І змушує хаос здаватися нормальним. Заради справедливості слід зазначити, що ці люди не допоможуть реально вести війни за кордоном.

Якщо кандидатури Трампа будуть затверджені, ми можемо очікувати конфлікту всередині Сполучених Штатів. Таким чином Трамп відкриває світ для російської та китайської експансії. Якщо слідувати логіці цієї гіпотези, ми повернемося до першої логіки: фейковий американський імперіалізм Трампа існує лише для того, щоб уможливити справжній російський і китайський імперіалізм.

4. Вороги. По суті, оголосивши, що він хоче зруйнувати світовий порядок і полегшити життя путіну і Сі, Трамп створює тест на лояльність. Кожен, хто хоче працювати на нього або вважатися лояльним, повинен підтримувати його дикі та руйнівні ідеї або, принаймні, мовчати про них. Незалежно від того, чи вдасться Трампу до агресивних дій проти Канади, Гренландії, Панами чи Мексики, чи ні, тих, хто вказує на нігілізм і саморуйнівність усього цього, можна представити як ворогів. Політика Трампа працює на понятті друзів і ворогів, а не на понятті інтересів людей чи прав громадян. Тож імперіалістичні фантазії можуть бути корисними у внутрішній політиці як спосіб проведення лінії розмежування та генерування внутрішнього конфлікту.

5. Корисні копалини. Люди, які шукають якийсь американський інтерес у контролі над Гренландією чи Канадою, вказують на корисні копалини цих країн. Це навряд чи означає, що вторгнення в ці країни є гарною ідеєю. Набагато розумніше було б зберегти наші нинішні союзи з Канадою та Європою, а також торгувати з нашими друзями на справедливих засадах. Вторгнення і погрози вторгнення насправді не дадуть американцям доступу до цінних товарів. Вони зруйнують світовий порядок і залишать усіх, включно з американцями, у набагато гіршому становищі. Оскільки погрози Трампа полегшують будь-кому контроль над Арктикою, вони вигідні росії. Чвари між західними союзниками і нехтування міжнародним правом полегшують путіну життя скрізь, в тому числі й в Арктиці. І сувора правда про реальний світ така: немає сенсу мріяти про завоювання північних земель заради газу і нафти. Навіть якби це було можливо, це була б найгірша з усіх можливих політик.

Враховуючи стан глобального клімату, ресурси, які зараз знаходяться під льодом, повинні залишатися в землі, якщо ми хочемо мати хоч якийсь шанс зберегти себе як функціональну цивілізацію. Навіть якби Гренландія і Канада контролювалися Америкою, в якомусь темному імперському світі, ресурси, яких прагнуть американські імперіалісти, стають доступними лише тому, що глобальне потепління топить лід. Люди, які хочуть нажитися на них, уявляють себе дуже багатими у світі, в якому Америка затоплена на узбережжі і охоплена вогнем скрізь, в якому дуже велика частина американського населення живе через Ешвілль або Лос-Анджелес щодня. Прагнення контролювати ці активи є політикою катастрофи, планом спалення світу заради прибутків небагатьох. І саме в цій логіці ми віримо Трампу на слово.

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