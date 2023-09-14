Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен

Професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Еліот А. Коен на історичних прикладах демонструє, чому військові аналітики напередодні нападу на Україну бачили на місці росії грізного ведмедя, а не побитого ревматизмом, короткозорого, ослабленого й з поламаними кігтями звіра. На його думку, аналітики, які помилялися, але так і не роблять аналізу своїх помилок, мають ігноруватися і урядовцями, і суспільством.

Прогнозувати війну – це завжди ризикована справа. Навіть найзарозуміліший політолог чи політик незабаром навчиться додавати до своїх прогнозів застереження: "Ніколи не можна сказати напевно". Але навіть з урахуванням цього, вражає, наскільки погано західні уряди, коментатори і лідери за останні кілька десятиліть оцінювали не лише те, яким курсом може піти війна, але й те, як вона розгортається.

У 1990 році багато поважних аналітиків і журналістів прогнозували криваву бійню і болото в кувейтській та іракській пустелях, коли загартовані в боях іракські війська зіткнулися зі своїми переважаючими за чисельністю і нібито м'якшими американськими колегами. Війна у Перській затоці, однак, закінчилася швидко, в якій дружній вогонь і нещасні випадки завдали американській армії стільки ж шкоди, скільки і ворожий вогонь. Іракці були менше озброєні, менше маневрені, гірше керовані і – як ми дізналися пізніше – фактично були менші за сили, що протистояли їм.

Американські та європейські планувальники так само переоцінювали своїх опонентів на Балканах у 1990-х роках. Історично невірні дані про кількість німецьких дивізій, знищених партизанами Тіто під час Другої світової війни, переконали оборонних планувальників і коментаторів у тому, що хоча США з легкістю здобули блискучу перемогу над Іраком, інтервенція в Боснію буде набагато складнішою боротьбою. Це було не так.

Недооцінки в обох напрямках продовжуються і досі. Протягом чотирьох років після початку війни в Іраку 2003-го США металися, переконуючи себе в тому, що вони просто воюють з дедалі меншою кількістю "колишніх елементів режиму" і "запеклих противників", які ведуть нерегулярну війну, і яких може знищити нова іракська армія, що перебуває на стадії становлення. Потрібен був більш реалістичний погляд – і найкращий командувач війни генерал Девід Петреус, щоб змінити як оцінку, так і стратегію.

Якщо в Іраку до 2007 року уряд США страждав від надмірного оптимізму, як і в Афганістані, то в Конгресі панував стійкий і так само безпідставний песимізм щодо можливостей змінити ситуацію. Фактично, сенатор-новачок з Іллінойсу і старший сенатор з Делавера, які згодом стануть президентами, були переконані, що війна в Іраку безнадійна, тоді як Петреус зі своїми п'ятьма новими бригадами переломив ситуацію. Знову повертаємось до надмірного оптимізму: американські адміністрації недооцінили темпи і масштаби війни Талібану проти афганських союзників на початку 2000-х років. 2021-го вони були приголомшені крахом афганського режиму після того, як США оголосили про остаточне виведення військ. Вони були так само здивовані відродженням Ісламської держави після схожого, хоча й менш масштабного виведення військ з Іраку десять років тому.

Провідні російські військові аналітики впевнено прогнозували бліцкриг росії проти України в лютому 2022 року. Але ще задовго до того, як вся вага західної допомоги стала відчутною в Україні, загарбник виявився набагато менш компетентним, а захисники – набагато ефективнішими, ніж будь-хто очікував. Подібна картина спостерігається і зараз, коли анонімні військові витоки і нібито експерти стверджують, що український контрнаступ зазнає невдачі, оскільки бійці не маневрують так, як Джордж С. Паттон і Третя армія під час прориву з Нормандського плацдарму 1944-го.

Як і чому це сталося? Зрештою, нездатність спрогнозувати реальний перебіг війни – це явище, притаманне як правому, так і лівому політичному спектру, і досить поширене як серед діючих офіцерів і співробітників розвідки, так і серед журналістів і коментаторів.

Певною мірою, пояснення різняться залежно від конкретного випадку. Прорахунки в Іраку та Афганістані частково відображають складність подолання самонакладеної амнезії військових щодо боротьби з повстанцями після В'єтнаму. Настрої "Ми ніколи не зробимо цього знову" призвели до того, що американська армія, зокрема, перестала думати про боротьбу з повстанцями. Коли я проводив дослідження на цю тему для Ради з оборонної політики у 2004 році, я виявив, що посібники з протидії повстанцям були в'єтнамського зразка і передбачали, що армія, яка протистоїть, складається з комуністично налаштованих селян у солом'яних капелюхах і чорних піжамах.

Недооцінка України походила з різних джерел: вузьке зосередження на кількості озброєнь і спорядження, плутанина між військовою доктриною і реальною здатністю її виконувати, а також стійка американська підозра, що якщо ви союзник Сполучених Штатів, то ви, ймовірно, корумповані, некомпетентні та боягузливі. Це було несправедливо по відношенню до в'єтнамців, афганців та іракців, які певною мірою були налаштовані на поразку, але це було грубою помилкою по відношенню до України. А в аналітичній субкультурі, побудованій на певній пошані до російського ведмедя, декому було важко прийняти, що він був ревматичним, короткозорим, кволим і з понівеченими кігтями.

Мало хто вивчає війну. За останні три-чотири десятиліття університети були заповнені курсами з "безпекознавства", що на практиці означає такі речі, як контроль над озброєннями, теорія стримування та ведення переговорів в умовах загрози. Саме там здобували освіту сьогоднішні журналісти, науковці та посадовці. Університети, в яких колись працювали видатні військові історики – Мак Коффман у Вісконсинському університеті, Гюнтер Ротенберг у Пердью, Гордон Крейг у Стенфорді, Теодор Ропп у Дьюк – побачили, як їх замінили респектабельні науковці, які менш зацікавлені (або взагалі не зацікавлені) в тому, що відбувається, коли нації скликають армії, флоти і повітряні армади, щоб зробити останній аргумент королів.

Для цивільних осіб закінчення призову означало зникнення детального знання того, що змушує армію працювати, та, що не менш важливо, їхніх численних дурниць і неефективності. У міру того, як військовий досвід вичерпувався у політичному, науковому і журналістському світах, професійні офіцери діяли виключно в середовищі, в якому Сполучені Штати завжди мали перевагу, включно з пануванням у повітрі і в космосі, а також безпечні логістичні бази і лінії зв'язку. Ці конфлікти були важким і часто гірким досвідом, але це не були війни, які вбивають сотні чи навіть тисячі людей за день, і це не були війни проти країн, які могли б оскаржити наше домінування в повітрі чи на морі. Цього не сталося з 1945 року.

Наша система вищої військової освіти лише частково компенсує цей брак безпосереднього досвіду. Коли він був міністром оборони, Джеймс Меттіс закликав "повернути війну у військові коледжі". Але військові коледжі, за важливими і поважними винятками з точки зору викладачів і курсів, в першу чергу призначені для введення офіцерів середньої ланки у військово-політичний світ міжнародної та зовнішньої політики, прийняття оборонних рішень і аналізу. Це не ті інкубатори елітних військових планувальників і дослідників війни, які нам потрібні.

У багатьох колах зберігається переконання, що справжня війна якимось чином до нас більше не прийде. Саме тому, хоча військові лідери знають, що запаси боєприпасів занадто низькі, вони не оббивають пороги своїх цивільних начальників, благаючи їх збільшити. Саме тому політичні лідери, в свою чергу, не можуть сказати американському народу, що нам потрібно витрачати більше – набагато більше – на оборону, якщо ми сподіваємося запобігти в інших частинах світу тим жахіттям, які спіткали Україну. Саме тому гуманітарні обмеження на деякі цінні види озброєнь – зокрема, на міни і касетні боєприпаси – можуть прокласти собі шлях у законодавстві чи політиці, бо ми чомусь думаємо, що ці жахи ніколи не стануть необхідністю.

На думку спадають дві протиотрути. Перша – це набагато більше військової історії, яка зосереджена на старомодних гарматах і сурмах, якими б застарілими і незручними вони не були для сучасного академічного розуму. Як сказав колись найбільший англомовний військовий історик ХХ століття Майкл Говард, військову історію треба читати вшир і вглиб. Треба знати щось про багато воєн і ґрунтовно про декілька, щоб розвинути інстинкт щодо того, що на війні піде добре, а що погано, що можна передбачити, а що ні.

І ми повинні вести чесний облік. Помилки – навіть великі помилки – у військових судженнях неминучі. Але коли трапляються помилки, ті, хто їх припускається, мусять поставити собі болючі запитання, які допоможуть знайти відповіді на них. (Я написав другий розділ "Великого кийка", щоб проаналізувати свої власні помилки щодо Іраку). І коли такі помилки справді кричущі, постійні і, що набагато гірше, невизнані й не досліджені, журналісти, експерти та чиновники мають замислитися над тим, чи повинно це добре відоме ім'я залишатися на швидкому наборі, як у випадку зі сьогоднішньою війною в Україні. В іншому випадку, остання серія помилок точно не буде останньою або навіть найгіршою.

Джерело: The Atlantic