Директор ФБР подав позов проти The Atlantic

22 квітня 2026, 12:12
Патель публічно відкинув звинувачення щодо своєї поведінки.

Директор ФБР Каш Патель публічно відповів на звинувачення, викладені у недавній публікації The Atlantic, заявивши 21 квітня під час пресконференції у Міністерстві юстиції США, що "ніколи не був нетверезим на роботі". Він також розкритикував медіа й підтвердив, що подав позов про наклеп на 250 млн доларів. Про це повідомили ABC News.

Патель виступив із заявою під час пресконференції разом із виконувачем обов’язків генерального прокурора США Тоддом Бланшем. За даними ABC News, очільник ФБР сказав, що "ніколи не був нетверезим на роботі", а гучні публікації назвав атакою "фейкових новин". Бланш зі свого боку заявив, що не читав статтю повністю, але вважає окремі її твердження "відверто неправдивими".

Підставою для скандалу стала стаття The Atlantic від 17 квітня, у якій із посиланням на понад два десятки анонімних джерел стверджувалося, що поведінка Пателя, включно з епізодами, описаними як "помітне сп’яніння" та "незрозумілі відсутності", викликала занепокоєння у ФБР і Міністерстві юстиції США. У матеріалі також ішлося, що через це доводилося переносити ранкові наради, а сам директор нібито інколи був недоступний для ухвалення термінових рішень.

У відповідь 20 квітня Патель подав до федерального суду округу Колумбія позов проти The Atlantic та журналістки Сари Фіцпатрік. У позовній заяві він назвав публікацію брехливою і такою, що містить "очевидно сфабриковані" твердження, спрямовані на руйнування його репутації та усунення з посади. Позов вимагає відшкодування у розмірі 250 млн доларів.

The Atlantic відкинув претензії Пателя і заявив, що стоїть за своїм матеріалом та "рішуче захищатиме" видання і своїх журналістів у суді. Reuters зазначає, що агентство не змогло незалежно підтвердити достовірність усіх тверджень зі статті, а експерти з медіаправа наголошують: для публічної особи в США доведення наклепу за стандартом actual malice є юридично складним завданням, пише Reuters.

Раніше навколо Каша Пателя вже виникав інший резонансний епізод. У лютому 2025 року The Washington Post повідомила, що ще до затвердження на посаді директора ФБР він отримав 25 тис. доларів від компанії Global Tree Pictures, яка належить режисеру Ігорю Лопатонку - громадянину США російського походження. За даними видання, цей платіж був зазначений у фінансовій декларації Пателя, поданій у межах процедури його затвердження.

За інформацією Washington Post, гроші Патель отримав за участь у документальному серіалі "Усі люди президента: змова проти Трампа", у якому він та інші представники першої адміністрації Дональда Трампа подавалися як жертви змови з боку так званої "глибокої держави". Видання також писало, що попередні проєкти Лопатонка були пов’язані з просуванням антизахідних і проросійських наративів, які збігалися з меседжами Кремля.


