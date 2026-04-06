Атаки дронів України по портах рф у Балтійському морі завдали майже $1 млрд збитків – FT

06 квітня 2026, 09:47
Фото з вільного доступу
За оцінками експертів, росія втратила близько 970 млн доларів лише за тиждень.

Атаки українських безпілотників на російські нафтові порти в Балтійському морі суттєво вдарили по доходах кремля та виявили слабкі місця у протиповітряній обороні рф.

Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками експертів, росія втратила близько 970 млн доларів лише за тиждень — із 23 по 29 березня — внаслідок п’яти ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в Ленінградській області.

Як зазначив керівник відділу досліджень енергетики Київської школи економіки Борис Додонов, ці об’єкти є ключовими для російського експорту: на них припадає понад 40% морських потужностей рф з відвантаження нафти.

Удари припали на період зростання світових цін на нафту понад 100 доларів за барель на тлі війни в Ірані, що могло б забезпечити москві надприбутки. Проте атаки частково зірвали ці плани.

За даними західних джерел, лише в Приморську було знищено нафту приблизно на 200 млн доларів. Водночас порт Усть-Луга, який забезпечує близько 8% світових поставок нафти, після ударів скоротив експорт приблизно на 70%.

Аналітики вважають, що росія зможе частково відновити відвантаження за кілька днів, однак повне відновлення інфраструктури може тривати місяці через пошкодження резервуарів і технологічних ліній.

У матеріалі також зазначається, що атаки продемонстрували технологічну перевагу України у сфері далекобійних безпілотників. Джерело, наближене до Міноборони рф, визнало, що попри удари по українських виробництвах, Київ випереджає москву у розвитку таких технологій.

Крім того, російський диктатор владімір путін визнав, що удари дронів стали однією з причин масштабних перебоїв з інтернетом у москві та інших регіонах.

Попри створення багаторівневої системи оборони — включно з електронною боротьбою, фізичними бар’єрами та охороною об’єктів — російські підприємства змушені самостійно інвестувати у захист. Один із бізнесменів повідомив, що витратив щонайменше 1,5 млрд рублів на встановлення захисних конструкцій.

Служба безпеки України наприкінці березня підтвердила успішні удари по терміналу в Усть-Лузі. Супутникові знімки також зафіксували масштабні пожежі в портах Приморськ і Усть-Луга.

