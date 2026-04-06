Українська Fire Point розробляє дешеву систему ППО

06 квітня 2026, 17:41
Українська Fire Point розробляє дешеву систему ППО
Фото: з вільного доступу
Система протиповітряної оборони зможе перехоплювати балістичні ракети за ціною менше 1 млн доларів.

Українська компанія Fire Point, виробник крилатих ракет "Фламінго", прагне запустити недорогу систему протиповітряної оборони, здатну перехоплювати балістичні ракети за ціною менше 1 млн доларів, до кінця 2027 року.

Про це йдеться у матеріалі агенції Reuters.

Компанія веде переговори з європейськими партнерами та очікує схвалення уряду на інвестиції від близькосхідного конгломерату, який оцінив Fire Point у 2,5 млрд доларів. 

Також це відкриє можливості для запуску супутників на низьку орбіту та інших оборонних проєктів.

Співзасновник і головний конструктор Денис Штілерман зазначив, що мета компанії це зробити доступну альтернативу системі Patriot, яка стає дедалі дорожчою та важкодоступною. 

"Якщо нам вдасться знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менше ніж 1 млн доларів, це стане переломним моментом у сфері ППО", - наголосив він.

Fire Point також завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет: компактної FP-7 з дальністю близько 300 км і більш потужної FP-9, здатної нести боєголовку масою 800 кг на 850 км. Перша ракета буде застосована найближчим часом, а FP-9 незабаром пройде випробування.

Крім того, кілька тижнів тому у Fire Point заявили, що починають тестувати балістичні ракети FP-7 на "сусідах" України.

 

