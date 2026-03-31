Українські безпілотники пошкодили нафтовий термінал у російському порту Усть-Луга – Reuters

Це, ймовірно, ще більше ускладнить її експорт з рф.

Після чергової атаки українських дронів на російський порт Усть-Луга на Балтійському морі зазнав пошкоджень термінал для завантаження нафти. Це, ймовірно, ще більше ускладнить її експорт з рф.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Три співрозмовники журналістів зазначили, що під час останньої атаки українські безпілотники вдарили по об'єктах завантаження сирої нафти, які експлуатує трубопровідний монополіст Транснєфть.

За даними джерел, у 2025 році порт експортував 32,9 млн тонн нафтопродуктів. Зазвичай тут переробляють близько 700 тис. барелів сирої нафти на день.

Усть-Луга, розташована на південно-східному березі Фінської затоки, являє собою розлогий комплекс нафтопереробних підприємств та експортних терміналів, що обробляють сиру нафту та нафтопродукти.

Згідно з підрахунками Reuters, щонайменше 40% експортних потужностей росії з нафти було зупинено через атаки дронів та захоплення танкерів тіньового флоту.

Агентство Reuters наголошує, що це вже п’ятий удар саме по порту Усть-Луга на Балтійському морі за останні 10 днів.

29 березня Служба безпеки України заявила, що далекобійні безпілотники успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга.