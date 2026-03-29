Дрони атакували знову Ленобласть: пожежа в Усть-Лузі

29 березня 2026, 10:19
Дрони атакували знову Ленобласть: пожежа в Усть-Лузі
Внаслідок нічної атаки БпЛА спалахнув порт, влада заявляє про десятки збитих цілей.

У ніч на 29 березня Ленінградська область Росії знову зазнала атаки безпілотників. Внаслідок удару виникла пожежа в порту Усть-Луга.

Про це повідомив губернатор регіону рф Олександр Дрозденко.

Повітряну тривогу в області оголосили близько 02:00 за київським часом. Одночасно влада попередила про можливі перебої в роботі мобільного інтернету.

Спочатку Дрозденко заявив про нібито сім збитих безпілотників над регіоном. Згодом ця цифра зросла до 27, а станом на ранок - до 31 знешкодженого дрона.

За його словами, внаслідок атаки зазнав пошкоджень порт Усть-Луга, де також спалахнула пожежа. Рятувальники продовжують роботи з її ліквідації.

Це вже не перша атака на регіон за останні дні. Раніше російські пабліки повідомляли, що Ленінградська область кілька ночей поспіль перебуває під ударами безпілотників.

На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський зазначав, що після ударів по нафтопереробній інфраструктурі в регіоні Росія втратила значну частину своїх потужностей.

Кілька днів тому ми писали, що після атаки дронів у росії загорівся порт Усть-Луга.

 

