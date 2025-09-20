Bloomberg: путін розраховує на ескалацію, вважаючи, що Трамп не посилить оборону України

кремль планує продовжувати атаки по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

російський диктатор владімір путін дійшов висновку, що нарощування військової агресії є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах. Водночас він вважає, що президент США Дональд Трамп не піде на серйозні кроки для посилення оборони Києва.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, кремль планує продовжувати атаки по енергетичній та іншій інфраструктурі України. Перемовини путіна й Трампа на Алясці переконали російського президента, що США не готові активно втручатися у конфлікт.

Трамп заявив про розчарування поведінкою кремля та запропонував запровадити жорсткіші санкції проти москви, однак наголосив, що Сполучені Штати діятимуть лише після кроків європейських союзників. Зокрема, він закликав країни G7 запровадити мита на Китай та Індію за закупівлю російського газу.

Експерти відзначають, що стриманість Вашингтона лише підштовхує кремль до виснажливої війни. путін намагається показати і Трампу, і Європі, що він може дозволити собі ескалацію, аби мати сильніші позиції на майбутніх переговорах.

Під час зустрічі на Алясці путін пропонував заморозити бойові дії на півдні України в обмін на поступки щодо територій на сході. Київ відкинув ці умови, що, на думку людей із оточення кремля, стало приводом для нового загострення.

Bloomberg зазначає, що вже після саміту кількість російських атак зросла майже на 46%. Зокрема, лише у вересні росія випустила понад 3500 дронів, 190 ракет і більше ніж 2500 авіабомб.

Аналітики вважають, що путін прагне досягти бодай символічних перемог до зими, але через невдачі на фронті все більше вдається до ядерного шантажу, психологічного тиску та масованих бомбардувань.