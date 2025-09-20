Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: путін розраховує на ескалацію, вважаючи, що Трамп не посилить оборону України

20 вересня 2025, 19:42
Bloomberg: путін розраховує на ескалацію, вважаючи, що Трамп не посилить оборону України
Фото: ria.ru
кремль планує продовжувати атаки по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

російський диктатор владімір путін дійшов висновку, що нарощування військової агресії є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах. Водночас він вважає, що президент США Дональд Трамп не піде на серйозні кроки для посилення оборони Києва.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, кремль планує продовжувати атаки по енергетичній та іншій інфраструктурі України. Перемовини путіна й Трампа на Алясці переконали російського президента, що США не готові активно втручатися у конфлікт.

Трамп заявив про розчарування поведінкою кремля та запропонував запровадити жорсткіші санкції проти москви, однак наголосив, що Сполучені Штати діятимуть лише після кроків європейських союзників. Зокрема, він закликав країни G7 запровадити мита на Китай та Індію за закупівлю російського газу.

Експерти відзначають, що стриманість Вашингтона лише підштовхує кремль до виснажливої війни. путін намагається показати і Трампу, і Європі, що він може дозволити собі ескалацію, аби мати сильніші позиції на майбутніх переговорах.

Під час зустрічі на Алясці путін пропонував заморозити бойові дії на півдні України в обмін на поступки щодо територій на сході. Київ відкинув ці умови, що, на думку людей із оточення кремля, стало приводом для нового загострення.

Bloomberg зазначає, що вже після саміту кількість російських атак зросла майже на 46%. Зокрема, лише у вересні росія випустила понад 3500 дронів, 190 ракет і більше ніж 2500 авіабомб.

Аналітики вважають, що путін прагне досягти бодай символічних перемог до зими, але через невдачі на фронті все більше вдається до ядерного шантажу, психологічного тиску та масованих бомбардувань.

СШАвійнаВладімір ПутінДональд Трамп

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється