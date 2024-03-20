Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених російських активів на військову допомогу Україні

Очікується, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених активів рф на військову допомогу Україні.

Про це він написав у соцмережі X (twitter).

Він зазначив, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

“Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ”, – написав Боррель.

Нагадаємо, що фонд European Peace Facility працює як гігантська схема повернення грошей, надаючи членам ЄС відшкодування за надсилання боєприпасів до інших країн. У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку − переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях.