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Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених російських активів на військову допомогу Україні

20 березня 2024, 13:15
Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених російських активів на військову допомогу Україні
Фото: Укрінформ
Очікується, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених активів рф на військову допомогу Україні.

Про це він написав у соцмережі X (twitter). 

Він зазначив, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ”, – написав Боррель.

Нагадаємо, що фонд European Peace Facility працює як гігантська схема повернення грошей, надаючи членам ЄС відшкодування за надсилання боєприпасів до інших країн. У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку − переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях.

Боррельвійна в Україніросія окупантиросійські активи

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