Бутенко Дмитро: огляд технологій, що формують ринок у найближчі роки

Є момент, який добре показує, куди рухається фінансовий ринок. Користувач стоїть на касі, оплачує покупку - і навіть не замислюється, звідки саме списуються гроші. З картки, з рахунку, з цифрового активу - це вже не має значення. Важливе лише одне: платіж пройшов миттєво.

Ще кілька років тому така ситуація виглядала б технічно складною. Сьогодні - це саме той досвід, який починає формувати нову норму. І, за словами Бутенко Дмитро, співзасновника і CEO PayPilot, саме такі "непомітні" моменти і є індикатором того, які технології реально змінюють ринок.

Замість гучних термінів на кшталт blockchain чи fintech, зміни краще видно через конкретні сценарії.

Фрилансер отримує оплату з-за кордону. Раніше - це SWIFT, кілька днів очікування, комісії, ручний контроль курсу. Зараз - очікування інше: гроші мають з’явитися швидко і одразу бути придатними для використання. Саме тому технології типу SEPA Instant, Faster Payments і інтегровані crypto on/off ramps перестають бути опцією і стають базовим шаром інфраструктури.

Підприємець запускає онлайн-продажі. Йому не важливо, як саме проходить транзакція - важливо, щоб клієнт не "випав" на етапі оплати. І тут ринок змінюється ще сильніше: з’являються рішення, де система сама маршрутизує платіж, перевіряє його і мінімізує відмови. Це вже не просто процесинг - це поведінкова оптимізація платежів у реальному часі.

Користувач подорожує. У класичній системі це означає: конвертація, комісія, обмеження банку, іноді блокування. У новій моделі технології працюють інакше - актив може бути будь-яким, а платіж відбувається в потрібній валюті без ручної участі користувача. Це можливо лише тоді, коли всередині продукту вже поєднані кілька фінансових рівнів.

Саме це поєднання і є однією з ключових технологічних змін. Не окремо крипто, не окремо банк, не окремо платіжний сервіс - а система, де всі ці частини працюють як одна.

Бутенко Дмитро: PayPilot якраз будується навколо цієї логіки. Не як ще один інструмент, а як середовище, де різні типи грошей і платіжних механізмів не конфліктують між собою. Наприклад, той самий сценарій: користувач отримує крипто, система дозволяє одразу конвертувати і витратити ці кошти через картку або перевести на IBAN без додаткових кроків. Для нього це виглядає як одна дія.

Ще одна технологія, яка тихо змінює ринок, - це автоматизація рішень. Раніше користувач сам вирішував: коли міняти валюту, де дешевше, як провести платіж. Зараз ці рішення поступово переходять до системи. Алгоритми оптимізують маршрут транзакції, обирають момент конвертації, враховують комісії. Людина просто отримує результат.

Але разом із цим зростає і складність "під капотом". Те, що виглядає як простий платіж, насправді включає кілька рівнів перевірки: AML, KYC, моніторинг транзакцій, захист доступу. І саме тут формується ще один важливий стандарт - безпека повинна бути максимально жорсткою, але при цьому невидимою.

Бутенко Дмитро звертає увагу на ще одну деталь: технології перестають бути конкурентною перевагою самі по собі. Вони швидко стають нормою. Те, що сьогодні виглядає як інновація, завтра буде базовим очікуванням користувача.

Саме тому ринок не рухається до "більшої кількості функцій". Він рухається до зменшення складності.

І якщо спробувати описати технології найближчих років одним реченням, то це будуть не нові інструменти, а нова поведінка систем: коли гроші доступні одразу, працюють глобально і не вимагають від користувача розуміння того, як саме вони влаштовані.