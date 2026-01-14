Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Через війну в Україні росія ігнорує власних союзників — Bloomberg

14 січня 2026, 17:18
У Каракасі дедалі більше сумніваються в реальній цінності багаторічного безпекового партнерства з росією.

Стратегічні союзники росії, зокрема Венесуела, Іран, Сирія та Куба, дедалі гостріше відчувають нестачу підтримки з боку москви на тлі того, що президент рф владімір путін зосередив основну увагу на війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власних кореспондентів і джерела.

За даними видання, у Каракасі дедалі більше сумніваються в реальній цінності багаторічного безпекового партнерства з росією. Венесуельські чиновники вважають, що співпраця з москвою в цій сфері виявилася значною мірою формальною. Подібні настрої спостерігаються й в інших авторитарних режимах, які раніше покладалися на Кремль.

Зокрема, сирійський диктатор Башар Асад утік до москви після того, як російська військова підтримка фактично припинилася. Куба, залишившись без активної допомоги з боку рф, зіткнулася з глибокою гуманітарною кризою, яку аналітики називають потенційно небезпечною для стабільності режиму.

Іран, своєю чергою, зазнав ударів США торік, а нині стикається з масштабними внутрішніми протестами та загрозою нових американських військових дій. Хоча москва публічно підтримує Тегеран, її реальні можливості допомоги залишаються обмеженими.

Найбільш показовим прикладом ослаблення впливу росії Bloomberg називає ситуацію у Венесуелі, де президента Ніколаса Мадуро було затримано в Нью-Йорку в межах масштабної операції США. За словами джерел, у венесуельських спецслужбах з розчаруванням зазначають, що ні російські, ні кубинські партнери не змогли або не захотіли забезпечити ефективний захист лідера країни.

Окрім цього, у Каракасі критикують неналежну технічну підтримку російських систем ППО С-300 і "Бук-М2", а також слабку допомогу в сфері кібербезпеки, що, ймовірно, сприяло масштабним відключенням електроенергії в столиці на тлі кібератак.

Як зазначає Bloomberg, наслідком стала втрата довіри між Венесуелою, Кубою та росією у питаннях безпеки. В уряді Венесуели дедалі серйозніше розглядають можливість послаблення зв’язків зі старими партнерами та обережної співпраці зі США.

У кремлі публічно обмежилися формальною заявою МЗС щодо порушення міжнародного права з боку США, однак, за словами джерел, для москви відносини з Вашингтоном нині важливіші, ніж підтримка Каракаса.

Аналітики Bloomberg підсумовують, що ослаблення російської підтримки союзників свідчить про обмежені ресурси кремля та його прагнення зосередитися на досягненні цілей у війні проти України, навіть ціною втрати впливу на глобальній арені.

війнаІранСиріяВладімір ПутінВенесуелаКубаросія окупанти

