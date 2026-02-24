Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чотири роки повномасштабної війни змінили Зеленського і путіна – Sky News

24 лютого 2026, 11:39
Один став символом спротиву й стійкості, інший – символом ізоляції та концентрації влади всередині країни.

За 1460 днів повномасштабної війни центральними постатями конфлікту залишаються президент України та глава кремля. Їхні рішення, стиль керівництва та позиції на міжнародній арені визначили хід війни, яка вступає у п’ятий рік, і значно вплинули на їхній імідж у країні та за її межами.

Журналісти Sky News проаналізували, як змінився імідж обох лідерів – усередині країни, за кордоном і в особистому вимірі.

Президент України пройшов одну з найпомітніших трансформацій серед сучасних лідерів. З політика, якого раніше сприймали як недосвідченого, він перетворився на символ спротиву та демократичної стійкості. Вирішальний момент настав на початку вторгнення 2022 року, коли він залишився у столиці і, за словами очевидців, відповів союзникам: "Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт".

З тих пір щоденні відеозвернення, поїздки на фронт та постійна публічна присутність стали частиною його стилю керівництва. Війна змусила його перейти від офіційних костюмів до практичного військового одягу, що підкреслює образ лідера воєнного часу. Попри економічні труднощі та внутрішні виклики, рівень підтримки залишався відносно високим, а на міжнародній арені він став обличчям дипломатичних зусиль України, формуючи наратив боротьби демократії з авторитаризмом. Війна також змінила його особисте життя: сім’ю евакуювали з міркувань безпеки, а сам президент почав більше цінувати прості речі та сімейні моменти.

Глава кремля у цей час зазнав глибокої міжнародної ізоляції. Після початку війни росія опинилася під тиском санкцій і дипломатично звузила коло партнерів. Усередині країни його підтримка зберігається завдяки державній інформаційній політиці, обмеженню опозиції та мобілізаційній риториці, хоча економічні труднощі та мобілізація вплинули на суспільні настрої.

Контроль над медіа в росії посилився, а критика війни загрожує кримінальною відповідальністю, проте окремі голоси незгоди досі звучать, зокрема серед родин військових. На особистому рівні війна змінила путіна: він став "менше жартувати" та "майже перестав сміятися", а фізична та дипломатична ізоляція відчутно посилилася порівняно з довоєнним часом.

Sky News підкреслює, що протягом чотирьох років образи обох лідерів формувалися не лише їхніми рішеннями на фронті та в політиці, а й сприйняттям світу: один став символом спротиву й стійкості, інший – символом ізоляції та концентрації влади всередині країни.

війнаВладімір ПутінВолодимир Зеленський

