Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики

Публікацію швидко видалили після реакції релігійної спільноти, а сам Трамп заперечив будь-які паралелі.

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення, де його зобразили у вигляді постаті, що нагадує Ісуса Христа, однак після критики видалив його. Зображення викликало гостру реакцію користувачів соцмереж і частини релігійної спільноти.

Про це повідомляє Politico.

На оприлюдненій картинці Трамп зображений у білому хітоні та червоному гіматії, з долонь якого виходить світло. Однією рукою він торкається лежачого чоловіка в лікарняній сорочці. Поруч із ним зображені медсестра, військовий, чоловік у кепці з написом "ветеран" і жінка, що молиться. На задньому фоні видно статую Свободи, феєрверки та літаки. Над головою Трампа намальовані силуети чоловіків у військовій формі з крилами, від яких також виходить світло. У верхніх кутах розміщені білоголові орлани, а праворуч – американський прапор.

Публікація спричинила хвилю критики: у коментарях користувачі називали президента богохульником і звинувачували у неповазі до релігійних символів. Після цього зображення було видалено. Як повідомляється, спікер Палати представників США Майк Джонсон особисто звернувся до Трампа з проханням прибрати публікацію.