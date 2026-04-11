Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран не може повністю розблокувати Ормузьку протоку через власні міни

11 квітня 2026, 13:45
Іран не може повністю розблокувати Ормузьку протоку через власні міни
Фото: DW
Це також може ускладнити переговори між Іраном і США, які відбуваються в Ісламабаді.
Іран не може повністю відновити судноплавство в Ормузькій протоці через те, що не знає, де встановлені морські міни та не має можливостей для їх знешкодження.
 
Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.
 
За їхніми словами, саме іранські міни є однією з причин, чому Тегеран не може виконати вимоги адміністрації президента Дональда Трампа щодо повного розблокування Ормузької протоки. Це також може ускладнити переговори між Іраном і США, які відбуваються в Ісламабаді.
 
Зазначається, що Іран почав мінування протоку минулого місяця, невдовзі після початку операції США та Ізраїлю "Епічна лють". Для цього іранці використовували невеликі катери. У поєднанні з загрозами ракетних і дронових атак, це різко скоротило кількість танкерів і торговельних суден у регіоні, що спричинило зростання світових цін на енергоносії.
 
Іран залишив обмежений коридор для проходу протоки суден, які сплачують відповідне мито. Проте навіть цей маршрут залишається небезпечними через ризик морських мін. За даними американських чиновників, мінування здійснювалося хаотично, і Тегеран, ймовірно, не зафіксував точне розташування всіх мін. Деякі з них могли зміститися під впливом течій, що ще більше ускладнює їхнє виявлення.
 
Як і у випадку з наземними мінами, морські значно легше встановити, ніж знешкодити. При цьому навіть військові можливості США у сфері розмінування є обмеженими, а Іран, за оцінками експертів, не має ресурсів для швидкого очищення протоки. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде відкрита для судноплавства "з урахуванням технічних обмежень". У Вашингтоні вважають, що йдеться саме про складнощі з пошуком і знешкодженням мін.
 
Очікується, що питання безпечного відновлення руху через Ормузьку протоку стане одним із ключових під час переговорів між сторонами.
Іранвійна в Україніросія окупантиОрмузька протока

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється