Іран не може повністю розблокувати Ормузьку протоку через власні міни

Іран не може повністю відновити судноплавство в Ормузькій протоці через те, що не знає, де встановлені морські міни та не має можливостей для їх знешкодження.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

За їхніми словами, саме іранські міни є однією з причин, чому Тегеран не може виконати вимоги адміністрації президента Дональда Трампа щодо повного розблокування Ормузької протоки. Це також може ускладнити переговори між Іраном і США, які відбуваються в Ісламабаді.

Зазначається, що Іран почав мінування протоку минулого місяця, невдовзі після початку операції США та Ізраїлю "Епічна лють". Для цього іранці використовували невеликі катери. У поєднанні з загрозами ракетних і дронових атак, це різко скоротило кількість танкерів і торговельних суден у регіоні, що спричинило зростання світових цін на енергоносії.

Іран залишив обмежений коридор для проходу протоки суден, які сплачують відповідне мито. Проте навіть цей маршрут залишається небезпечними через ризик морських мін. За даними американських чиновників, мінування здійснювалося хаотично, і Тегеран, ймовірно, не зафіксував точне розташування всіх мін. Деякі з них могли зміститися під впливом течій, що ще більше ускладнює їхнє виявлення.

Як і у випадку з наземними мінами, морські значно легше встановити, ніж знешкодити. При цьому навіть військові можливості США у сфері розмінування є обмеженими, а Іран, за оцінками експертів, не має ресурсів для швидкого очищення протоки. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде відкрита для судноплавства "з урахуванням технічних обмежень". У Вашингтоні вважають, що йдеться саме про складнощі з пошуком і знешкодженням мін.

Очікується, що питання безпечного відновлення руху через Ормузьку протоку стане одним із ключових під час переговорів між сторонами.