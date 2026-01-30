Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Ірландія виділить Україні €25 млн для підтримки енергетичної інфраструктури

30 січня 2026, 12:58
Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України.

Міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Хелен Макенті схвалила виділення 25 мільйонів євро з Ірландії для підтримки енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ і торгівлі Ірландії.

Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України. Внесок Ірландії є виконанням зобов'язання, взятого урядом країни у грудні 2025 року, щодо підтримки відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України.

"Ірландія надає 25 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти Україні відновити світло та тепло в домівках людей у час, коли вони стикаються з суворими зимовими умовами. Ми знову закликаємо росію припинити ці напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру", – повідомила ірландська міністерка.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб.

Генератори зі стратегічних резервів rescEU, розташованих у Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад і територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад.

Ця поставка покликана задовольнити нагальні потреби і ґрунтується на постійній підтримці ЄС у сфері енергетичної стійкості України.

