ПОЛІТИКА

Китай і росія узгодили план поглиблення стратегічного партнерства напередодні річниці війни в Україні

04 лютого 2026, 14:33
Китай і росія узгодили план поглиблення стратегічного партнерства напередодні річниці війни в Україні
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
За словами китайського лідера, двосторонні відносини рухаються у правильному напрямку.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор владімір путін у середу, 4 лютого, провели відеоконференцію, обговоривши відносини між двома країнами — напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

путін назвав зв'язки між москвою і Пекіном важливим стабілізаційним фактором у час зростання глобальної нестабільності, написали росЗМІ. 

Сі, виступаючи через перекладача, закликав країни розробити “грандіозний план” для подальшого розвитку двосторонніх відносин, які, за його словами, рухаються у правильному напрямку.

Також у вівторок високопоставлені дипломати двох країн зустрілися в Пекіні, щоб обговорити ситуацію з глобальною безпекою та інші питання, і дійшли “широкого консенсусу”, заявило Міністерство закордонних справ Китаю.

Китай і росія оголосили про стратегічне партнерство “без обмежень” за кілька днів до того, як путін у лютому 2022 року розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді Китай став економічним рятівником для рф, активізувавши торгівлю зі своїм північним сусідом, тоді як західні держави запровадили проти москви санкції.

РосіяКитайВладімір ПутінСі Цзіньпінвійна в Україні

