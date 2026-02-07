Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

LELÉKA перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2026"

07 лютого 2026, 22:39
LELÉKA перемогла у нацвідборі на
джерело пресслужба LELÉKA
Жюрі віддали 10 балів LELÉKA.

В Україні пройшов фінал Національного відбору на "Євробачення-2026". Перемогу здобула LELÉKA — № 5 у списку.

Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".

Жюрі віддали 10 балів LELÉKA, девʼять — LAUD, вісім балів отримала Jerry Heil, сім — Mr. Vel, шість — Monokate. Пʼять балів жюрі віддали KHAYAT, чотири — Valeriya Force, три — "ЩукаРиба", два — дуету Molodi, один бал — гурту The Elliens.

У складі жюрі — переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, співачка та представниця України на конкурсі 2013 року Злата Огнєвіч, композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов та режисер-хореограф Костянтин Томільченко.

Від глядачів один бал отримали ЩукаРиба, два бали — Valeriya Force, три — Monokate, чотири — Molodi, пʼять — The Elliens, шість — Mr. Vel, сім — KHAYAT, вісім — Jerry Heil, девʼять — LAUD, десять — LELÉKA.

Фінал транслювали на ютуб-каналі "Євробачення Україна", телеканалі "Суспільне Культура", на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні", а також на "Радіо Промінь". Окремо була доступна англомовна трансляція на YouTube з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко.

У фіналі виступили десять учасників. Порядок їхніх виходів на сцену визначили жеребкуванням:

  • Valeria Force — № 1
  • MOLODI — № 2
  • Monokate — № 3
  • The Elliens — № 4
  • LAUD — № 5
  • Leléka — № 6
  • Mr.Vel — № 7
  • Khayat — № 8
  • Jerry Heil — № 9
  • "ЩукаРиба" — №10

Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначили за результатами голосування журі та глядачів — по 50%.

LELÉKA

