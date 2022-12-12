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ПОЛІТИКА

Міністр закордонних справ України закликав Захід не вдаватися до моралізаторства щодо України

12 грудня 2022, 15:45
Міністр закордонних справ України закликав Захід не вдаватися до моралізаторства щодо України
Фото: Укрінформ
Україна вдячна західним партнерам за допомогу, але не розуміє моралізаторства в питанні того, чи може вона завдавати удари по об’єктах противника, з яких походить пряма загроза.
 
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю програмі "Bericht aus Berlin" телеканалу ARD.
 
На запитання модераторки про те, чи стоїть Україна за атаками безпілотників на російські військові бази на початку тижня, Кулеба прямо не відповів: "Як міністр закордонних справ я не можу коментувати те, що відбувається на території росії", - сказав дипломат. При цьому він нагадав, що саме з цих аеродромів злітають бомбардувальники, які ракетами обстрілюють енергосистему України і вбивають українців.
 
"Не потрібно давати Україні урок моралі", - заявив Кулеба, відповідаючи тим на Заході, зокрема, в США, хто критикує можливі удари по російській території з боку України.
 
не розумію, що це означає, що Україна "грається з вогнем". путін прийшов нас знищити – як державу, як націю. Якби до вашої квартири зайшов убивця і намагався вас убити, а потім ваш сусід каже: "Не грайтеся з вогнем, не треба його провокувати", — то ви, мабуть, скажете, що ваш сусід з глузду з'їхав", - пояснив міністр на зрозумілому прикладі.
 
Коментуючи регулярні масовані атаки рф з повітря, Кулеба визнав можливість повного блекауту, він вважає такий сценарій реалістичним. Водночас глава МЗС не очікує масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку. Скоріше містяни виїжджатимуть у сільську місцевість, де є можливість використовувати пічки.
 
Щоб впоратися з ситуацію в енергетиці, Україна потребує невійськової допомоги, особливо генераторів та трансформаторів, сказав він. Кулеба подякував ФРН, яка багато робить у невійськовій сфері для підтримки України.
 
"Ми дуже вдячні за це", - сказав Кулеба, але додав, що «найкращим способом зупинити росію, є звичайно, надаючи зброю".
 
Стосовно зброї, Кулеба заявив, що в Києві "не розуміють аргументацію", через яку Німеччина постачає Україні багато озброєнь, у тому числі дуже сучасних, але досі вагається надавати бойові танки Leopard-2. Міністр визнав, що ФРН пообіцяла Україні подальші поставки озброєнь, останні домовленості стосуються, насамперед, оборонних систем, таких як найсучасніша система протиповітряної оборони Iris-T і зенітні танки Gepard. Але в переліку відсутні бойові танки Leopard-2, про які неодноразово просив уряд у Києві.
 
"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - запевнив міністр. Він переконаний, що в затягуванні війни через недостатнє озброєння ЗСУ не зацікавлений ніхто.

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