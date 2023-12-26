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Найкращі тести на вагітність: історія створення та рейтинг 2023 року популярних в Україні пропозицій

26 грудня 2023, 17:35
Найкращі тести на вагітність: історія створення та рейтинг 2023 року популярних в Україні пропозицій

Найпростіший спосіб діагностики вагітності на ранніх стадіях – це виконання експрес-тесту в домашніх умовах. У цій статті ми розповімо історію його появи та познайомимо вас з найкращими тестами на вагітність, які можна купити в Україні.

Сучасній жінці, яка може використовувати високочутливий тест на вагітність у різному конструктивному виконанні, складно уявити, з яким опором довелося зіткнутися автору винаходу. Чоловіки, які обіймали керівні посади у фармацевтичних компаніях, були категорично проти. Вони наполягали на тому, що не можна надавати жінкам самостійність у вирішенні такого важливого питання, а думка самих жінок їх абсолютно не цікавила. Але час усе розставив на свої місця, і сьогодні рання діагностика вагітності в домашніх умовах стала звичайною справою.

ТОП-5 найкращих тестів на вагітність

  • Evitest. Німецька фармакологічна компанія HELM Pharmaceuticals Gmbh розробила жорстку систему контролю якості, тому її продукція заслужила чимало позитивних відгуків і очолює рейтинги популярності. На українському ринку вона представляє прості в застосуванні паперові смужки (1 або 2 шт. у пакуванні) та струменеві варіанти. Пропоновані вироби мають чутливість 20 мМо/мл і можуть використовуватися вже в перший день затримки. Позитивний результат у вигляді двох смужок з'являється всього за 1 хвилину, а негативний – за 3 хвилини. Точність діагностики становить понад 99%.
  • En'jee. Струменевий варіант від відомого вітчизняного дистриб'ютора та імпортера компанії Краса і здоров'я. Виробляється на фармацевтичному підприємстві, розташованому в Китаї. Від інших пропозицій відрізняється поєднанням скромної ціни та якісного виконання. Смужки з'являються через 1-3 хвилини, але в деяких випадках може знадобитися і більше часу – максимально до 10 хвилин.
  • Eazytest ULTRA. Компанія Бест Фарм пропонує найкращі тести на вагітність з рівнем чутливості 10 мМо/мл, які забезпечують точну діагностику вже на 7-й день після зачаття. Можлива похибка становить не більше 0,1%.
  • Duet. Ультрачутливий струменевий тест з каталогу науково-виробничої компанії Фармаско, схвалений Асоціацією гінекологів України. Дозволяє підтвердити або виключити можливість зачаття через тиждень після передбачуваного запліднення. Підставляємо його під струмінь сечі на 15 секунд, а потім розміщуємо на горизонтальній поверхні й очікуємо не більше 3 хвилин.
  • Frautest Expert. Касетна модель із піпеткою виготовлена в Німеччині та має чутливість 15 мМо/мл. Застосовується на 7-12 день після зачаття.
  • HomeTest. Ще один струменевий варіант з високою чутливістю, який використовується з 7 по 10-й день після ймовірного запліднення. Результат проявляється приблизно через 5 хвилин у вигляді добре помітних червоних смужок.

Замовити найкращі тести на вагітність з доставленням у зручний для вас час можна в мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP.

 

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