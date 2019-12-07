Парламент провалив спробу скасувати ухвалений Виборчий кодекс
Постанову зареєстрували народні депутати від партії "Відродження" Дмитро Святаш і Валерій Писаренко, йдеться в "Радіо Свобода".
У пояснювальній записці вони обґрунтовували необхідність скасувати ухвалений напередодні Виборчий кодекс тим, що під час голосування їхні колеги нібито вдавалися до кнопкодавства, а спікер Верховної Ради Андрій Парубій неодноразово ставив законопроект на голосування.
Постанова отримала два голоси "за", 38 – "проти". 114 депутатів не голосували.
"Постанова провалена, це дає можливість підписати Виборчий кодекс і передати його на підпис", – підсумував результати голосування Андрій Парубій.
Раніше представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту.
Тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.
Напередодні Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс (законопроект №3112-1) у другому читанні та в цілому.
Депутати підтримали відкриті списки і відмову від мажоритарки.
Нагадаємо, що Виборчий кодекс був прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів.
Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.
Цей кодекс розроблявся на базі проекту, підготовленого робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського та зареєстрованого ще в березні 2010 року. Тоді над кодексом працювали провідні фахівці з виборчого законодавства, документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.
Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками.
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