Парламент провалив спробу скасувати ухвалений Виборчий кодекс

Верховна Рада не проголосувала за постанову про скасування прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу України

Таке рішення парламентарі ухвалили 12 липня.

Постанову зареєстрували народні депутати від партії "Відродження" Дмитро Святаш і Валерій Писаренко, йдеться в "Радіо Свобода".

У пояснювальній записці вони обґрунтовували необхідність скасувати ухвалений напередодні Виборчий кодекс тим, що під час голосування їхні колеги нібито вдавалися до кнопкодавства, а спікер Верховної Ради Андрій Парубій неодноразово ставив законопроект на голосування.

Постанова отримала два голоси "за", 38 – "проти". 114 депутатів не голосували.

"Постанова провалена, це дає можливість підписати Виборчий кодекс і передати його на підпис", – підсумував результати голосування Андрій Парубій.

Раніше представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту.

Тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

Напередодні Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс (законопроект №3112-1) у другому читанні та в цілому.

Депутати підтримали відкриті списки і відмову від мажоритарки.

Нагадаємо, що Виборчий кодекс був прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів.

Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.

Цей кодекс розроблявся на базі проекту, підготовленого робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського та зареєстрованого ще в березні 2010 року. Тоді над кодексом працювали провідні фахівці з виборчого законодавства, документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.

Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками.

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