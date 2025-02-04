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Рада ратифікувала кредитну угоду з Британією на £2 млрд для оборони

04 лютого 2025, 15:55
Рада ратифікувала кредитну угоду з Британією на £2 млрд для оборони
Фото: meest-online.com
Законопроєкт № 0300 підтримали 245 народних депутатів.
Верховна рада 4 лютого ратифікувала рамкову угоду з Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України. Згідно з документом, Київ отримає близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів.
 
Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.
 
За його словами, відповідний законопроєкт № 0300 підтримали 245 народних депутатів.
 
Уряд затвердив проєкт угоди наприкінці січня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за цією угодою Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.
 
За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.

 

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