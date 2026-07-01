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Перед самітом НАТО не погоджено довгострокову підтримку України

01 липня 2026, 09:19
Перед самітом НАТО не погоджено довгострокову підтримку України
Фото: Пресслужба ПА НАТО
70 млрд євро погоджено, але механізму розподілу між союзниками немає.

Підготовка до саміту НАТО супроводжується суперечками щодо довгострокової підтримки України. Частину майбутніх зобов'язань союзники поки не змогли погодити.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Під час засідання послів НАТО в Брюсселі схвалили положення, яке передбачає виділення до кінця 2026 року €70 млрд на військове обладнання, підтримку та підготовку для України. Водночас, за інформацією дипломатичних джерел, союзники поки не погодили пункт, який мав би закріпити збереження щонайменше такого ж рівня підтримки у 2027 році.

Проти довгострокового зобов'язання з конкретною датою виступає Італія, через що відповідне формулювання залишається неузгодженим, а посли НАТО мають провести ще один раунд переговорів до початку саміту. Для багатьох країн Альянсу, зокрема Німеччини, саме закріплення довгострокової підтримки України вважається одним із ключових результатів майбутньої декларації.

У документі не передбачено чіткого механізму розподілу фінансового навантаження між союзниками. Крім того, не всі із заявлених €70 млрд є новими коштами, €30 млрд становлять кошти кредитної програми ЄС для України, а ще €40 млрд відповідають зобов'язанням, погодженим на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Якби союзники також закріпили аналогічний рівень фінансування на 2027 рік, загальний обсяг допомоги, передбачений декларацією, зріс би до €140 млрд.

Нагадаємо, 7–8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО, де одним із ключових питань стане подальша військова підтримка України.

війнаНАТОпідтримка України

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