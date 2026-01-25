Politico: москва вимагає розподілу електроенергії ЗАЕС між Україною та рф

Більшість переговорів цього тижня стосувалася економіки та контролю над ЗАЕС.

москва вимагає, щоб енергію, яку виробляє Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), найбільша в Європі та нині окупована російськими військами, Україна та рф розподіляли між собою.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, американські чиновники повідомили, що значна частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та контролю над ЗАЕС. Домовленостей досягти не вдалося.

"Обидві сторони починають уявляти, що можуть отримати від миру: для України — план розвитку та процвітання, а для росії — певні можливості для бізнесу зі Сполученими Штатами. Зараз між Європою та росією, звісно, не багато довіри, але ми прагнемо створити рамки, які могли б започаткувати нову модель, що дозволить поступово будувати довіру та демонструвати реальне зменшення напруженості", — сказав один із чиновників.

Нагадаємо, 1 лютого в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів заплановані переговори за участі делегацій США, України та росії.