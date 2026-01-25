Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Визначено дату наступних переговорів США, України та росії – Axios

25 січня 2026, 08:59
джерело Getty Images
Зустріч відбудеться за тиждень.

1 лютого в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів заплановані переговори за участі делегацій США, України та росії.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, обізнані з перебігом дипломатичних контактів.

За інформацією журналістів, у межах візиту до ОАЕ відбувалися не лише тристоронні консультації, а й окремі прямі зустрічі між представниками України та росії без участі американської сторони. Це свідчить про спроби сторін використати різні дипломатичні формати для просування переговорного процесу.

Один із представників США зазначив, що готовність лідерів до переговорів демонструє прагнення досягти практичних результатів.

Оцінки сторін: "позитивно і конструктивно"

Американські посадовці охарактеризували переговори в Абу-Дабі як продуктивні. Українські представники у коментарі Axios також заявили, що зустрічі пройшли в позитивному та конструктивному ключі.

За даними видання, ці консультації стали новим етапом посередницьких зусиль США, спрямованих на пошук шляхів припинення війни.

Радники президента США Дональда Трампа планують зосередитися на зменшенні розбіжностей між сторонами з найбільш чутливих питань, зокрема щодо територіального контролю на сході України.

За підсумками перемовин делегації домовилися доповісти керівництву у своїх столицях про результати обговорень та узгодити подальші кроки. Військові експерти також сформували перелік тем, які можуть стати основою для наступної зустрічі.

РосіяСШАвійнаОАЕУкраїнапереговори

