Посольства США використовуватимуть X для боротьби з пропагандою

31 березня 2026, 18:54
Співробітники дипломатичних відомств США співпрацюватимуть із підрозділом психологічних операцій Пентагону.

Адміністрація Трампа доручила американським посольствам і консульствам по всьому світу розпочати скоординовану кампанію проти "іноземної пропаганди". У документі, підписаному держсекретарем Марко Рубіо 30 березня, платформа X Ілона Маска рекомендована як "інноваційний" інструмент для цієї мети.

Про це повідомляє The Guardian.

Телеграма визначає п'ять цілей кампанії: протидіяти ворожим наративам, розширювати доступ до інформації, викривати дії супротивників, підсилювати голоси місцевих жителів, які підтримують американські інтереси, та доносити "американський погляд".

Посольствам наказано залучати місцевих інфлюенсерів, науковців та громадських лідерів для поширення проамериканських наративів таким чином, щоб вони виглядали як "органічний продукт місцевої спільноти", а не результат централізованого управління з Вашингтона.

Примітно, що документ передбачає співпрацю дипломатичних представництв з підрозділом психологічних операцій Пентагону, який займається інформаційним забезпеченням військових дій.

У телеграмі окремо підтримується функція "Примітки спільноти" платформи X як інструмент для видалення дезінформації "без порушення свободи слова". Це сталося на тлі того, як Євросоюз оштрафував X на 120 млн євро за порушення Закону про цифрові послуги. Власник платформи Ілон Маск при цьому обіймає посаду спеціального радника в адміністрації Трампа.

Посольствам також доручено забезпечити помітне американське брендування зовнішньої допомоги та розповсюджувати іноземномовні медіаматеріали в країнах, де, за оцінкою Держдепу, "поширена антиамериканська пропаганда або обмежується доступ до інформації".

