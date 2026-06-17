Програми лояльності та кешбек: як отримувати більше від звичних покупок

Програми лояльності давно стали частиною повсякденного життя. Бонусні бали, персональні знижки, спеціальні пропозиції та кешбек допомагають покупцям отримувати додаткову вигоду від звичних витрат. Одні програми дозволяють накопичувати бонуси для майбутніх покупок, інші — повертають частину витрачених коштів на рахунок. Серед них особливе місце займає кешбек, який залишається одним із найпопулярніших способів заощаджувати під час покупок.

Розглянемо, які існують програми лояльності, чим кешбек відрізняється від інших механік заохочення клієнтів та як працює картка "Національний кешбек", щоб отримувати додаткову вигоду від щоденних покупок.

Які бувають програми лояльності

Сьогодні компанії використовують різні механізми заохочення покупців. Найпоширенішими серед них є кешбек, бонусні бали, персональні знижки, спеціальні пропозиції для постійних клієнтів та накопичувальні програми, де розмір винагороди залежить від загальної суми покупок.

Такі інструменти допомагають покупцям отримувати додаткову вигоду від повсякденних витрат, а бізнесу — підтримувати довгострокові відносини зі своєю аудиторією.

Чим кешбек відрізняється від інших програм лояльності

Кешбек є одним із найпопулярніших різновидів програм лояльності. Його головна особливість полягає в тому, що покупець отримує частину витрачених коштів назад. На відміну від бонусних балів чи накопичувальних знижок, така винагорода має більш зрозумілий формат і дозволяє одразу бачити реальну вигоду від покупки.

Саме простота механіки зробила кешбек популярним інструментом як серед покупців, так і серед компаній, які прагнуть заохочувати клієнтів до повторних покупок.

Як працює програма "Національний кешбек"

Одним із прикладів використання механіки кешбеку є державна програма "Національний кешбек". Вона дозволяє отримувати повернення частини коштів за купівлю українських товарів, які беруть участь у програмі.

Для участі необхідно оформити спеціальну картку "Національний кешбек", наприклад, у Приват Банку. Далі — підключити її через застосунок "Дія" та оплачувати покупки товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

У цьому випадку кешбек є не лише винагородою для покупця, а й інструментом підтримки українських виробників. Завдяки програмі споживачі отримують додаткову вигоду від покупок, а бізнес — стимул для розвитку виробництва в Україні.

Винагорода нараховується за покупки товарів, які виробники зареєстрували для участі в програмі. Інформація про накопичений кешбек відображається в застосунку "Дія", де також можна переглядати історію нарахувань і виплат. Нарахування відбувається після здійснення покупки, а виплата коштів здійснюється відповідно до правил програми.

Як отримувати більше користі від програм лояльності

Щоб максимально використовувати переваги програм лояльності, варто звертати увагу на умови їхньої роботи та регулярно перевіряти доступні пропозиції.

Корисними можуть бути такі поради:

користуватися програмами, які відповідають вашим звичним витратам;

стежити за спеціальними акціями та додатковими бонусами;

перевіряти перелік товарів і партнерів, які беруть участь у програмі;

використовувати накопичені винагороди до завершення терміну їхньої дії.

Програми лояльності допомагають зробити щоденні покупки вигіднішими, а кешбек залишається одним із найзрозуміліших і найпопулярніших способів отримати додаткову користь від витрат. "Національний кешбек" є прикладом того, як така механіка може одночасно підтримувати покупців і українських виробників.