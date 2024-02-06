Республіканці хочуть більше часу для розгляду угоди сенаторів щодо допомоги Україні – Bloomberg
Двопартійна угода про введення нових обмежень США на кордоні та розблокування військової допомоги Україні "перебуває на межі краху" в Сенаті.
Про це пише Bloomberg.
Підтримка республіканців “розвалилася” через опозицію з боку лідера президентських перегонів від Республіканської партії Дональда Трампа.
Вчора ввечері відбулася нарада сенаторів-республіканців, після якої вони ствердили, що заплановане на середу процедурне голосування щодо законопроєкту “є занадто швидким”.
Песимістичними є навіть республіканці, які підтримували угоду, зазначає видання.
“Я вважаю, що пропозиція мертва”, − сказав сенатор Роджер Вікер від Міссісіпі, головний республіканець у Комітеті зі збройних сил і рішучий прихильник допомоги Україні.
Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець у переговорах, очікує, що заплановане на 7 лютого процедурне голосування провалиться, оскільки сенатори хочуть більше часу для розгляду та внесення змін до законопроєкту. Він заявив, що законопроєкт є у стадії “розробки” і пожартував, що ще “не готовий до його похорону”.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав недільний компроміс, заявив, що обговорення Республіканської партії продовжаться у вівторок.