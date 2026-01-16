Reuetrs: кремль заявив про готовність росії стати посередником між Ізраїлем та Іраном

кремль готовий сприяти стабільності та діалогу на Близькому Сході.

Президент росії владімір путін обговорив ситуацію в Ірані в окремих телефонних розмовах з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном 16 січня і заявив, що москва готова виступити посередником у регіоні.

Про це пише Reuetrs.

Тегеран жорстко придушив загальнонаціональні протести, що спалахнули наприкінці минулого місяця, що спонукало президента США Дональда Трампа попередити про можливе втручання.

У розмові з Нетаньягу кремль заявив, що путін виклав ідеї щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході та висловив готовність росії "продовжувати посередницькі зусилля та сприяти конструктивному діалогу за участю всіх зацікавлених держав".

В агентстві додають, що будь-яка загроза виживанню іранського керівництва стане серйозною проблемою для москви, яка 13 місяців тому втратила іншого ключового союзника на Близькому Сході після повалення сирійського президента Башара Асада.

На початку цього місяця інший союзник росії, колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро, був затриманий США і доставлений до Нью-Йорка, де йому пред'явлено звинувачення в наркотрафіку.

На запитання, яку підтримку росія може надати Ірану, речник кремля Дмітрій Пєсков відповів, що "росія надає допомогу не тільки Ірану, а й усьому регіону, а також справі регіональної стабільності та миру, в тому числі завдяки президентській активності, яка спрямована на те, щоб сприяти деескалації напруженості".