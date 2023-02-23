росія скоро буде змушена вивести війська з України. Ми наближаємося до кінця війни – Буданов

Керівник української розвідки вважає, що росіяни загнали себе у глухий кут.

росія скоро буде змушена вивести війська з України, кінець війни наближається. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю газеті Le Monde.

За його словами, він вважає, що Україна та росія наближаються до кінця війни, який можливий лише за відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року.

"Будь-який інший варіант для нас неприйнятний. Будь-яка територіальна поступка могла призвести лише до нового конфлікту надалі", — сказав Буданов.

Головний розвідник зазначив, що росія буде змушена вивести свої війська з України під тиском Збройних Сил України, внутрішніх політичних процесів у рф та під тиском дипломатії вже незабаром.

"Інакше це швидко призведе до краху російського режиму. Вони не мають іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", — резюмував він.