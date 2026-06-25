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Сенат США відмовився обмежувати повноваження Трампа щодо війни з Іраном

25 червня 2026, 09:28
Сенат США відмовився обмежувати повноваження Трампа щодо війни з Іраном
Фото: Укрінформ
Водночас двоє представників Республіканської партії підтримали ініціативу.

Сенат США не підтримав законопроєкт, який мав обмежити повноваження президента Дональда Трампа щодо ведення війни проти Ірану. За документ проголосували 47 сенаторів, тоді як 50 виступили проти. Водночас двоє представників Республіканської партії підтримали ініціативу.

Про це пише CBS News.

Після голосування Трамп подякував своїм союзникам та заявив, що результати голосування стали сигналом для Ірану.

На цьому тлі тривають дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном. Нещодавно сторони завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту для досягнення можливої мирної угоди протягом 60 днів. Також було створено комітет політичного нагляду та робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій і спірних питань.

Раніше США тимчасово послабили санкції на експорт іранської нафти, а Іран погодився відновити повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку. За оцінками американських аналітиків, витрати Пентагону на військову кампанію проти Ірану вже досягли близько 40 млрд доларів.

Сенат СШАДональд ТрампІран

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