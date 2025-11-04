Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Sky News: росія у 2025 році запустила понад 44 тисячі "Шахедів"

04 листопада 2025, 11:14
Sky News: росія у 2025 році запустила понад 44 тисячі
За даними Моніторингової місії ООН, з січня по вересень 2025 року внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули щонайменше 494 мирних жителі.

росія різко посилила повітряну кампанію проти України, запустивши у 2025 році більш ніж 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" і їхніх варіантів — у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Близько 64% дронів цього року вдалося збити — трохи менше, ніж у 2024-му (68%), адже масовані атаки перенавантажують ППО. Попри це, українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару. Кореспондент Sky News Джон Спаркс бачив, як українські підрозділи на сході країни знищують російські дрони просто в повітрі.

Водночас дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення.

За даними Моніторингової місії ООН, з січня по вересень 2025 року внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули щонайменше 494 мирних жителі. Це перший рік, коли ООН почала окремо відстежувати удари "Шахедів" та інших барражуючих боєприпасів, тому точні порівняння з попередніми періодами поки неможливі.

Після початку повномасштабного вторгнення росія отримувала іранські "Шахеди", а згодом налагодила власне виробництво під назвами "Герань-1" і "Герань-2". Експерти компанії EODynamis зазначають, що росіяни постійно модифікують ці дрони, додаючи важчі боєголовки — від 50 до 90 кг, а також експериментують з типами вибухівки: осколково-фугасною та термобаричною, здатною знищувати укріплення.

У липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" (Татарстан). За повідомленнями, підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік, а за даними української розвідки, до кінця 2025 року росія може виготовити приблизно 79 тисяч таких апаратів.

Фахівець CSIS Ясір Аталан пояснює: росія використовує тактику виснаження — масовими атаками змушує Україну витрачати дорогі ресурси на перехоплення дешевших цілей.

"Мета нападника — змусити захисника витратити час, зусилля і гроші. Ви можете збивати "Шахеди", але кожен запуск — це ще одна спроба виснажити оборону", — сказав він.

Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20–50 тисяч доларів, тоді як ракета ППО може коштувати в сотні тисяч. Саме тому українські війська дедалі частіше застосовують дрони-перехоплювачі, щоб зменшити дисбаланс вартості.

Експерт із вибухівки Чарлі Валентайн наголошує: "Успіх у війні дронів залежить від того, хто швидше адаптується і зможе діяти найбільш економічно".

війнаООНдрониатакаППОросія окупанти

