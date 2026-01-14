Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин

14 січня 2026, 19:24
США можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин
з вільних джерел
Іран вже попередив сусідні країни з американськими військовими базами, що у разі атаки США завдасть ударів по цих об’єктах.

Американська адміністрація розглядає можливість військового втручання в Іран вже найближчим часом.

Про це повідомляють Reuters та Daily Mail з посиланням на джерела в Європі та США. За даними агентств, атака може відбутися протягом наступних 24 годин, а Білому дому надано досьє з точними координатами 50 об’єктів іранських військових структур, включно з підрозділами КВІР та "Басідж".

До списку цілей входять підштаби "Кудс", "Фатх", "Наср" та "Гадр", що контролюють різні райони Тегерана та регіони Ірану. Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа зверталася до європейських союзників за розвідданими щодо цих об’єктів.

The Telegraph окреслює чотири можливі сценарії дій США:

  • Обмежений символічний удар у відповідь на придушення протестів у Ірані;
  • Масштабна бомбардувальна кампанія;
  • Радикальний сценарій із викраденням або вбивством верховного лідера аятоли Алі Хаменеї;
  • Масштабні кібератаки для паралізації комунікацій та забезпечення доступу населення до інтернету через Starlink.

Іран вже попередив сусідні країни з американськими військовими базами, що у разі атаки США завдасть ударів по цих об’єктах. На тлі загрози американські війська почали евакуацію частини персоналу з авіабази Аль-Удейд у Катарі — найбільшої американської бази на Близькому Сході, де дислоковано близько 10 тисяч солдатів.

Потенційна ескалація пов’язана з масовими протестами в Ірані, що тривають із кінця грудня 2025 року. Початково акції протесту почалися через різке падіння курсу національної валюти, але незабаром до них приєдналися студенти та інші верстви населення, включно з тими, хто раніше підтримував режим. Влада Ірану жорстко придушує мітинги, застосовуючи зброю, спецзасоби та масові арешти, що стало підставою для жорсткої реакції США.

Ситуація залишається напруженою, і світові аналітики відзначають високий ризик серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

СШАІранБлизький Схід

Останні матеріали

Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється