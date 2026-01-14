США можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин

Іран вже попередив сусідні країни з американськими військовими базами, що у разі атаки США завдасть ударів по цих об’єктах.

Американська адміністрація розглядає можливість військового втручання в Іран вже найближчим часом.

Про це повідомляють Reuters та Daily Mail з посиланням на джерела в Європі та США. За даними агентств, атака може відбутися протягом наступних 24 годин, а Білому дому надано досьє з точними координатами 50 об’єктів іранських військових структур, включно з підрозділами КВІР та "Басідж".

До списку цілей входять підштаби "Кудс", "Фатх", "Наср" та "Гадр", що контролюють різні райони Тегерана та регіони Ірану. Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа зверталася до європейських союзників за розвідданими щодо цих об’єктів.

The Telegraph окреслює чотири можливі сценарії дій США:

Обмежений символічний удар у відповідь на придушення протестів у Ірані;

Масштабна бомбардувальна кампанія;

Радикальний сценарій із викраденням або вбивством верховного лідера аятоли Алі Хаменеї;

Масштабні кібератаки для паралізації комунікацій та забезпечення доступу населення до інтернету через Starlink.

Іран вже попередив сусідні країни з американськими військовими базами, що у разі атаки США завдасть ударів по цих об’єктах. На тлі загрози американські війська почали евакуацію частини персоналу з авіабази Аль-Удейд у Катарі — найбільшої американської бази на Близькому Сході, де дислоковано близько 10 тисяч солдатів.

Потенційна ескалація пов’язана з масовими протестами в Ірані, що тривають із кінця грудня 2025 року. Початково акції протесту почалися через різке падіння курсу національної валюти, але незабаром до них приєдналися студенти та інші верстви населення, включно з тими, хто раніше підтримував режим. Влада Ірану жорстко придушує мітинги, застосовуючи зброю, спецзасоби та масові арешти, що стало підставою для жорсткої реакції США.

Ситуація залишається напруженою, і світові аналітики відзначають високий ризик серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході.