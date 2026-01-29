Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти "тіньового флоту" рф

29 січня 2026, 17:05
Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти
Фото: МЗС України
Глава МЗС запропонував включити до пакета нафтові компанії "Лукойл" і "Роснефть"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на росію, зокрема через блокування її "тіньового флоту" та запровадження обмежень проти нафтових компаній.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга долучився до засідання Ради ЄС у форматі відеозв’язку та закликав ухвалити "сильний" 20-й пакет санкцій проти рф.

"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть", – написав міністр.
 
Він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки росії на енергетичну інфраструктуру та цивільне населення, а також про нагальні військові й гуманітарні потреби України. Окремо Сибіга згадав про нещодавні мирні зусилля, зокрема зустрічі делегацій України, США та росії. Крім того, міністр закликав партнерів зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.
 
Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що питання притягнення росії та її керівництва до відповідальності за агресію проти України не може бути предметом компромісів у потенційних переговорах про завершення війни.
росія окупантиМЗС Українивійна в Україні

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється