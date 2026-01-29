Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти "тіньового флоту" рф

Глава МЗС запропонував включити до пакета нафтові компанії "Лукойл" і "Роснефть"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на росію, зокрема через блокування її "тіньового флоту" та запровадження обмежень проти нафтових компаній.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга долучився до засідання Ради ЄС у форматі відеозв’язку та закликав ухвалити "сильний" 20-й пакет санкцій проти рф.

"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на росію. Шляхом блокування її тіньового флоту. Шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом, запровадження санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть", – написав міністр.

Він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки росії на енергетичну інфраструктуру та цивільне населення, а також про нагальні військові й гуманітарні потреби України. Окремо Сибіга згадав про нещодавні мирні зусилля, зокрема зустрічі делегацій України, США та росії. Крім того, міністр закликав партнерів зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що питання притягнення росії та її керівництва до відповідальності за агресію проти України не може бути предметом компромісів у потенційних переговорах про завершення війни.