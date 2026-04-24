Трамп висловився щодо повернення путіна на G20
24 квітня 2026, 11:11
Президент США заявив, що не знає про запрошення для росії на саміт G20, але не проти прийняти главу рф.
Президент США Дональд Трамп висловився за присутність президента росії путіна на саміті "Групи 20" у грудні.
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Главу Білого дому запитали, чи має він намір запросити путіна на саміт, який відбудеться у грудні у США.
"Ні. Але якби він приїхав, це, імовірно, було б дуже корисно... Коли із G8 зробили G7, це було ще до мене, вони вигнали росію. І я сказав, що це дурниця. Я їжджу на засідання G7, і приблизно 90% часу там говорять про рф і про те, що там відбувається. І я сказав: "Навіщо ви його вигнали?" Наважуся припустити, що цих проблем і не було б, якби ви його не вигнали", – сказав американський президент, маючи на увазі, ймовірно, повномасштабне вторгнення рф в Україну.
На запитання, чи запросили на саміт G20 главу кремля або членів його уряду, Трамп відповів ухильно.
"Наскільки мені відомо, ні. Але високопосадовців адміністрації цитують у сьогоднішніх новинах про те, що росіян запрошують хоча б на зустрічі на рівні міністрів... Я дотримуюся думки, що потрібно розмовляти з усіма... Я не знаю, чи приїде він, сумніваюся, чесно кажучи", – зазначив Трамп.