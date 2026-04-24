Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп висловився щодо повернення путіна на G20

24 квітня 2026, 11:11
Трамп висловився щодо повернення путіна на G20
Президент США заявив, що не знає про запрошення для росії на саміт G20, але не проти прийняти главу рф.
Президент США Дональд Трамп висловився за присутність президента росії путіна на саміті "Групи 20" у грудні.
 
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
 
Главу Білого дому запитали, чи має він намір запросити путіна на саміт, який відбудеться у грудні у США.
 
"Ні. Але якби він приїхав, це, імовірно, було б дуже корисно... Коли із G8 зробили G7, це було ще до мене, вони вигнали росію. І я сказав, що це дурниця. Я їжджу на засідання G7, і приблизно 90% часу там говорять про рф і про те, що там відбувається. І я сказав: "Навіщо ви його вигнали?" Наважуся припустити, що цих проблем і не було б, якби ви його не вигнали", – сказав американський президент, маючи на увазі, ймовірно, повномасштабне вторгнення рф в Україну.
 
На запитання, чи запросили на саміт G20 главу кремля або членів його уряду, Трамп відповів ухильно.
 
"Наскільки мені відомо, ні. Але високопосадовців адміністрації цитують у сьогоднішніх новинах про те, що росіян запрошують хоча б на зустрічі на рівні міністрів... Я дотримуюся думки, що потрібно розмовляти з усіма... Я не знаю, чи приїде він, сумніваюся, чесно кажучи", – зазначив Трамп.

 

СШАДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється