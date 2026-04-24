Трамп висловився щодо повернення путіна на G20

Президент США Дональд Трамп висловився за присутність президента росії путіна на саміті "Групи 20" у грудні.

Главу Білого дому запитали, чи має він намір запросити путіна на саміт, який відбудеться у грудні у США.

"Ні. Але якби він приїхав, це, імовірно, було б дуже корисно... Коли із G8 зробили G7, це було ще до мене, вони вигнали росію. І я сказав, що це дурниця. Я їжджу на засідання G7, і приблизно 90% часу там говорять про рф і про те, що там відбувається. І я сказав: "Навіщо ви його вигнали?" Наважуся припустити, що цих проблем і не було б, якби ви його не вигнали", – сказав американський президент, маючи на увазі, ймовірно, повномасштабне вторгнення рф в Україну.

На запитання, чи запросили на саміт G20 главу кремля або членів його уряду, Трамп відповів ухильно.

"Наскільки мені відомо, ні. Але високопосадовців адміністрації цитують у сьогоднішніх новинах про те, що росіян запрошують хоча б на зустрічі на рівні міністрів... Я дотримуюся думки, що потрібно розмовляти з усіма... Я не знаю, чи приїде він, сумніваюся, чесно кажучи", – зазначив Трамп.