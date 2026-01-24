У Чернігові та області 400 тисяч споживачів без електрики

Місто Чернігів зранку суботи, 24 січна, майже повністю було знеструмлено. Інфраструктуру переведено на аварійні джерела живлення.

"Шановні чернігівці, у зв’язку з майже повним знеструмленням міста об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення", - заявили у міській раді.

У КП "Чернігівводоканал" уточнили , що 24 січня о 06:10 всі об’єкти підприємства були знеструмлені. Для забезпечення міста водою підприємство перейшло на резервне живлення. Наразі водопостачання та водовідведення здійснюються, ситуація контрольована. Наразі водоканал працює у звичайному режимі до 22:00, усі насосні станції подають воду з максимальним тиском. Водночас підвищувальні насосні станції, які залишаються без електрики, не працюють, тому на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі перебої або повна відсутність води.

Мешканців міста просять зробити запас питної води та за можливості користуватися водою на перших поверхах будинків.

У разі, якщо ситуація з електропостачанням не зміниться, 25 січня водопостачання у Чернігові здійснюватиметься в аварійному режимі - з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Після російських ударів енергопостачання зникло і у місті Славутич.

"Ворог б'є по енергетиці, мета їх одна - роз'єднати нас, зневірити. Енергетики вже працюють. Водопостачання та тепло в місті є. Критична та соціальна інфраструктура на резервному живлені", - повідомив мер міста Юрій Фомічев.

У місті починають відкривати Пункти незламності, в яких можна зарядити гаджети, набрати гарячої води.

У Ніжині також переходять на аварійні джерела енергоживлення.

"Шановні ніжинці, у зв’язку з повним знеструмленням міста об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення", - повідомив міський голова Олександр Кодола.

Він зауважив, що це технологічний процес, який потребує певного часу. Наразі перемикання триває, ситуація перебуває під контролем відповідних спеціалістів підприємств.