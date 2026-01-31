У США стався частковий шатдаун через затримку з фінансуванням уряду

Очікується, що цей шатдаун буде короткотривалим.

Уряд США в суботу, 31 січня, частково призупинив роботу через затримку з ухваленням Палатою представників пакета фінансування. Йдеться про компромісну угоду, якої президент Дональд Трамп досяг із демократами на тлі гучного суспільного резонансу після загибелі громадянина США під час сутички з міграційними агентами в Міннеаполісі.

Як повідомляє Bloomberg, очікується, що перерва у фінансуванні буде нетривалою. Палата представників відновить роботу в понеділок, 2 лютого, а Трамп, який повністю підтримує пакет витрат, готовий підписати закон одразу після його схвалення. Через те, що більшість федеральних працівників, задіяних у вихідні — зокрема військові та авіадиспетчери, — вважаються критично необхідними, багато американців можуть навіть не помітити часткового шатдауну.

Це вже другий випадок призупинення роботи уряду з моменту повернення Трампа до Білого дому минулого року. Найсерйознішим став 43-денний шатдаун восени 2025 року — найдовший в історії США. Тоді було зупинено продовольчу допомогу мільйонам домогосподарств, скасовано тисячі авіарейсів, а федеральні службовці понад місяць залишалися без зарплати.

Нинішній шатдаун має більш обмежений характер, оскільки частина відомств уже повністю профінансована до кінця фінансового року 30 вересня. Серед них — Міністерство сільського господарства, тож перебоїв із виплатою продовольчих талонів не очікується. Також фінансування вже затверджене для національних парків, служб у справах ветеранів і Міністерства юстиції.

Водночас, згідно із запискою Офісу менеджменту та бюджету США, процедуру шатдауну проходитимуть низка ключових відомств, зокрема Міністерство фінансів, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство транспорту, Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб і Міністерство праці.

Директор Офісу менеджменту та бюджету Расс Воут заявив, що адміністрація сподівається на швидке вирішення ситуації й готова негайно відновити роботу уряду після підписання закону президентом. Якщо Палата представників ухвалить документ у понеділок зранку, робота відомств може поновитися того ж дня. Водночас залишається невідомим, чи вплине короткочасний шатдаун на публікацію щомісячного звіту про зайнятість, заплановану на п’ятницю.

Фінансова криза навколо уряду загострилася після інциденту в Міннеаполісі, де під час дій міграційних агентів загинув громадянин США Алекс Претті. Це вже другий подібний випадок за останній час. У відповідь демократи відмовилися підтримати подальше фінансування Міністерства внутрішньої безпеки без запровадження додаткових обмежень щодо імміграційної політики Трампа.

Серед вимог демократів — обов’язкове використання боді-камер міграційними агентами, отримання судових ордерів на операції, відмова від носіння масок і припинення масових рейдів проти іммігрантів. У четвер, 29 січня, Трамп і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер домовилися про тимчасове, двотижневе фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, щоб продовжити переговори. Решту урядових структур пропонується фінансувати до кінця вересня, відповідний законопроєкт Сенат ухвалив у п’ятницю.

Останніми днями Трамп також дав зрозуміти, що може скоригувати курс своєї депортаційної кампанії. За даними опитувань, жорстка імміграційна політика втрачає підтримку серед виборців, що створює ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу.