У США випустять золоту монету із зображенням Трампа до 250-річчя країни

У комісії вирішили, що величезний розмір монети (понад 7 см у діаметрі) має сподобатися Трампу.

У США планують випустити пам’ятну золоту монету із зображенням президента Дональда Трампа. Вона стане частиною серії, присвяченої 250-річчю Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення про випуск ухвалила федеральна комісія, до складу якої входять призначені Трампом представники. Дизайн монети президент схвалив заздалегідь. Йдеться про колекційну монету з 24-каратного золота, яка не призначена для обігу.

На ній Трампа зобразять із серйозним виразом обличчя — він нахиляється над столом і дивиться вперед. Образ створено на основі фотографії, що експонується у Національній портретній галереї у Вашингтоні. Також обговорюється розмір монети — він може сягати до 7,6 см у діаметрі.

Ініціатива викликала критику з боку частини політиків. Зокрема, сенатор-демократ Джефф Мерклі заявив, що розміщення портретів чинних лідерів на монетах більше характерне для монархій або авторитарних режимів, а не демократій.

Водночас деякі експерти зазначають, що подібні прецеденти вже були в історії США. Наприклад, у 1926 році на пам’ятній монеті з’явилося зображення тодішнього президента Келвіна Куліджа, хоча воно було поєднане з портретом Джорджа Вашингтона.

Окрім цього, адміністрація Трампа розглядає можливість випуску монети номіналом один долар із його зображенням. Однак така ідея може суперечити законодавству, яке забороняє розміщувати портрети президентів на обігових монетах до спливу трьох років після їхньої смерті.

Критики вважають, що ініціатива є частиною ширшої політики президента щодо увічнення свого імені — раніше його вже пропонували використовувати у назвах урядових програм, об’єктів інфраструктури та навіть державного свята.