США заборонили Кубі приймати російську нафту

Повідомлялося, що принаймні один танкер з нафтою рф прямує до острівної країни.

Міністерство фінансів США внесло Кубу до переліку країн, яким заборонено приймати російську нафту. Це рішення ухвалили після появи даних про танкер із російською нафтою, який прямує до острова.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оновлена генеральна ліцензія, оприлюднена 19 березня, розширює список держав, яким заборонені операції з купівлі, постачання або розвантаження російської нафти та нафтопродуктів. До списку також увійшли Іран, Північна Корея та тимчасово окуповані росією території України.

Документ став доповненням до попередньої ліцензії, виданої тижнем раніше. Тоді США дозволили продаж російської нафти, завантаженої на танкери до 12 березня, щоб зменшити тиск на світові ринки на тлі війни на Близькому Сході, зокрема для поставок до Індії.

За даними аналітичної компанії Kpler, щонайменше один танкер із приблизно 700 тисячами барелів російської нафти прямує до Куби і може прибути до кінця місяця. Острів перебуває під санкціями США ще з кінця 1950-х років, а останнім часом обмеження були посилені.

У Вашингтоні зазначають, що часткове послаблення нафтових санкцій було необхідним для стримування зростання цін. Паралельно розглядається можливість аналогічних рішень щодо іранської нафти, яка вже перебуває в морі.

На тлі війни на Близькому Сході ситуація на енергетичних ринках залишається напруженою. Раніше повідомлялося, що ціни на нафту можуть перевищити 180 доларів за барель у разі тривалих перебоїв із постачанням.

Крім того, США продовжують тиск на Кубу: після обмеження поставок венесуельської нафти Вашингтон також погрожував митами країнам, які торгуватимуть енергоресурсами з Гаваною. У Білому домі вважають, що влада Куби перебуває у складному становищі та може піти на переговори зі Сполученими Штатами.