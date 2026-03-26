Україна планує нові закупівлі озброєння і шукає альтернативні джерела допомоги – Bloomberg

26 березня 2026, 12:49
Україна планує нові закупівлі озброєння і шукає альтернативні джерела допомоги – Bloomberg
До ініціативи нещодавно приєдналася Велика Британія.

Київ активно працює над забезпеченням сучасного обладнання протиповітряної оборони, заявила посолка України при НАТО Альона Гетьманчук. Вона повідомила, що Україна намагається домовитися з партнерами про нові зобов’язання щодо закупівлі американської зброї, оскільки основну частину допомоги наразі покривають лише кілька держав. До ініціативи нещодавно приєдналася Велика Британія.

Про це пише Bloomberg. 

За словами Гетьманчук, постачання американського озброєння до України триває, попри війну в Ірані, яка забирає частину ресурсів США. "Київ не отримував жодних сигналів про можливі проблеми з постачанням зброї через конфлікт на Близькому Сході", — наголосила посолка.

У 2026 році Україні необхідно близько 15 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї. Для порівняння, на 2025 рік планували подібну суму, але фактично отримали лише 4,3 мільярда, надаючи допомогу окремими пакетами по 500 мільйонів доларів. Через це нові постачання можуть затримуватися до забезпечення фінансування.

Головним пріоритетом залишається обладнання протиповітряної оборони, здатне збивати балістичні ракети. Якщо постачання зі США затягнеться, Україна розглядає можливість отримання ресурсів від інших країн, зокрема держав Перської затоки, які зацікавлені в українських системах для перехоплення дронів. Обмін може включати ракети або фінансування для їх придбання.

Найближчими тижнями очікується розблокування фінансової допомоги ЄС, що дозволить Україні закуповувати американську зброю без додаткового навантаження на бюджети окремих країн. Водночас Угорщина поки утримує своє вето до відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба", що, за оцінками спостерігачів, може бути пов’язане з передвиборчою кампанією прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Ця ситуація підкреслює складнощі України у забезпеченні оборонних потреб на фоні тривалої війни та необхідності балансувати між кількома партнерами одночасно.

