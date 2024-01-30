Україна провела нові переговори з Німеччиною щодо укладання угоди про гарантії безпеки

Україна та Німеччина провели дводенний раунд переговорів між щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. .

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента.

У сьогоднішній заяві зазначається, що від України переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Черговий раунд переговорів відбувся "на виконання домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, досягнутих під час телефонної розмови 24 січня 2024 року".

Окрім питання укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання між державами також порушувалась тема довгострокової підтримки України.

"Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності. Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.