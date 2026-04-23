Захворювання щитоподібної залози можуть призвести до порушення обміну речовин, роботи серця, емоційного стану та енергетичного балансу організму. Своєчасне обстеження щитовидної залози необхідне для раннього виявлення її дисфункції (гіпотиреозу й гіпертиреозу), запалення (тиреоїдиту) чи вузлів і попередження ускладнень (ожиріння, аритмії, депресії).

Щитоподібна залоза: роль та ознаки порушень

Щитоподібна залоза виробляє гормони тироксин (T4), трийодтиронін (T3) та кальцитонін, які регулюють обмін речовин, впливають на роботу серця, нервової і травної систем, терморегуляцію та енергетичний баланс. Ознаки порушень роботи щитоподібної залози й гормонального дисбалансу можуть включати:

різкі коливання ваги без змін у харчуванні;

прискорене або уповільнене серцебиття;

підвищену пітливість або постійне відчуття холоду;

дратівливість, тривожність чи пригнічений настрій;

сухість шкіри, ламкість і випадіння волосся;

погіршення пам'яті та концентрації уваги;

підвищену втомлюваність і слабкість.

Перевірити щитовидку рекомендовано за видимого збільшення об’єму шиї, відчуття "клубка" в горлі та труднощів під час ковтання. У нормі об'єм щитовидки в жінок становить до 18 мілілітрів, а в чоловіків — до 25 мілілітрів. Перевищення вказаних параметрів є показанням до консультації ендокринолога.

Що показує ультразвукова діагностика: від вузлів до дифузних змін

Ультразвукове дослідження — це неінвазивний метод діагностики, який дозволяє оцінити стан внутрішніх органів без променевого навантаження на організм. Параметри, які показує УЗД щитовидної залози:

розміри щитоподібної залози. Лікар визначає загальний об’єм органа, а також розміри кожної частки й перешийка, що дає змогу виявити збільшення (зоб) або зменшення (атрофію) залози;

контури органа. Метод дозволяє оцінити чіткість і рівність меж залози, що можуть вказати на запалення або наявність новоутворень;

ехоструктуру щитоподібної залози. УЗД допомагає оцінити ступінь однорідності тканини та виявити дифузні зміни, характерні для запальних або аутоімунних процесів;

інтенсивність кровотоку. У режимі доплерографії лікар оцінює активність кровопостачання тканини, що може свідчити про підвищену функціональну активність залози або запалення;

вузли щитоподібної залози. Під час обстеження лікар має змогу визначити кількість, розміри, внутрішню структуру та локалізацію вузлових утворень.

Дослідження також дозволяє оцінити стан прилеглих (шийних) лімфовузлів. За допомогою УЗД можна виявити їхнє збільшення або зміну структури, які нерідко є ознаками запального чи пухлинного процесу.

Кваліфікація лікарів — основа правильної інтерпретації УЗД

Точність ультразвукової діагностики значною мірою залежить від експертності лікаря, який проводить обстеження та аналізує отримані зображення. Фактори, на які впливає рівень професіоналізму лікаря УЗД:

коректна інтерпретація зображень. Досвідчений лікар оцінює результати з урахуванням технічних можливостей апарата та анатомічних особливостей пацієнта;

проведення диференціальної діагностики. Кваліфікований лікар може відрізнити запальні, вузлові або функціональні порушення, навіть коли їхні прояви подібні;

оцінка ризиків і ранніх змін. Експерт здатен помітити мінімальні початкові ознаки порушень, що дозволяє розпочати лікування на ранній стадії;

оптимізація подальшої тактики обстеження. Правильна оцінка даних дозволяє уникнути зайвих аналізів і, за потреби, спрямувати пацієнта на необхідні процедури чи консультації суміжних лікарів.

Переваги превентивної діагностики та підготовка до процедури

Превентивна діагностика дозволяє виявити захворювання щитоподібної залози на стадії, коли вони ще не мають зовнішніх проявів і не знижують якість життя. Своєчасне обстеження допомагає уникнути складного гормонального лікування або хірургічного втручання в майбутньому. Правила підготовки пацієнта до УЗД щитовидної залози:

утриматись від їжі за дві-три години до діагностики;

в день обстеження не наносити на шкіру в ділянці шиї креми та лосьйони;

прийти до медичного центру в одязі з вільним доступом до шиї.

Пацієнтам, які проходили УЗД щитоподібної залози раніше, варто взяти із собою попередні протоколи обстеження. Вони допоможуть лікарю оцінити динаміку змін (наприклад, чи збільшилися вузли та чи змінилася структура тканини).