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В Ірпені на Київщині встановили перший в Україні пам'ятний знак територіальній обороні

Ольга
Матарикіна
Про це у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.
В Ірпені на Київщині встановили перший в Україні пам Фото: Генштаб ЗСУ

"На честь воїнів-добровольців, які першими стали на оборону міста Ірпінь і зробили усе, аби вигнати ворога з півночі Київщини -  міська влада встановила перший в Україні пам’ятний знак силам територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року Указом Президента України з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії російської федерації проти України, місту присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".


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26 08 2022 13:08
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