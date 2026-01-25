Верховний лідер Ірану переховується в бункері через побоювання удару США — ЗМІ

Рішення про переміщення Хаменеї до бункера ухвалили після оцінок високопоставлених іранських військових, які попередили про "підвищений ризик" американської атаки.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї перебуває в підземному укритті в Тегерані через зростання загрози можливого військового удару з боку США.

Про це повідомляє Iran International з посиланням на джерела.

За інформацією видання, рішення про переміщення Хаменеї до бункера ухвалили після оцінок високопоставлених іранських військових, які попередили про "підвищений ризик" американської атаки. Йдеться про систему підземних тунелів у столиці, призначених для захисту керівництва країни. Тим часом фактичне управління державою, за даними джерел, перебрав на себе син верховного лідера — Масуд Хаменеї.

Повідомлення з’явилися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про переміщення американських військових кораблів у напрямку Ірану. Водночас Трамп наголосив, що сподівається уникнути застосування військової сили.

Раніше NBC News із посиланням на джерела повідомляло, що Трамп заявляв своїй команді з національної безпеки про бажання завдати "швидкого та рішучого удару" по Ірану у разі ескалації, однак його радники не гарантують, що такі дії призведуть до падіння режиму, через що президент США вагається.

Іранські опозиційні джерела попереджають, що будь-яка атака на Хаменеї може спричинити оголошення джихаду. Президент Ірану Масуд Пезешкян раніше заявляв, що удар по верховному лідеру буде «рівнозначним тотальній війні проти нації».

На тлі загострення ситуації 23 січня Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранського "тіньового флоту", пов’язуючи це з репресіями проти протестувальників та обмеженням доступу до інтернету в країні.