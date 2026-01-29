Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану

Алі Хаменеї заявив, що вимоги США порушують суверенітет Тегерана.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Хаменеї за даними видання заявив своїм поплічникам, що питання ядерної програми є внутрішньою справою Ірану.

"Американській та іншим сторонам ми говоримо: навіщо ви втручаєтеся і намагаєтеся вирішувати, чи повинен Іран збагачувати уран чи ні? Це не ваша справа", – заявив він.

Водночас, за даними видання, Тегеран поки не надав офіційної відповіді Вашингтону. Американська сторона очікує формальної відмови та подальших переговорів уже найближчими вихідними.