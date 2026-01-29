Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану

29 січня 2026, 16:35
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
Хаменеї
Алі Хаменеї заявив, що вимоги США порушують суверенітет Тегерана.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Хаменеї за даними видання заявив своїм поплічникам, що питання ядерної програми є внутрішньою справою Ірану.
 
"Американській та іншим сторонам ми говоримо: навіщо ви втручаєтеся і намагаєтеся вирішувати, чи повинен Іран збагачувати уран чи ні? Це не ваша справа", – заявив він.
 
Водночас, за даними видання, Тегеран поки не надав офіційної відповіді Вашингтону. Американська сторона очікує формальної відмови та подальших переговорів уже найближчими вихідними.
 
The New York Times, у свою чергу, повідомляє, що під час перемовин американські та європейські чиновники висунули Ірану три ключові вимоги: повне припинення збагачення урану, обмеження дальності та кількості балістичних ракет, а також припинення підтримки проксі-угруповань на Близькому Сході, включно з Хамас, "Хезболлою" та хуситами.
 
За словами співрозмовників газети, за останній тиждень переговори не просунулися, і немає ознак, що Тегеран готовий піти на поступки. Чиновники зазначають, що кожна з цих вимог, на думку іранської сторони, підірвала б ослаблену міць країни після 12-денної війни, під час якої США завдали авіаударів по трьох великих іранських ядерних об’єктах.

 

ІранСШАУран

